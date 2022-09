„Víkend byl kupodivu i přes chladnější počasí úspěšný,“ hlásí Srovnal.

„Neděle byla skoro šílená, vůbec jsme se nezastavili a večer už jsme sotva stáli na nohou. Vždyť za dva dny jsme prodali přes dvanáct set wafflin,“ dodává pyšně.

Nápad přišel v nejnevhodnější dobu

Podnikat se rozhodli právě v době covidu, v době sužované restrikcemi a omezeními, které novým businenss plánům moc nepřály.

„Oba jsme z oboru, dlouho jsme pracovali v kavárnách a gastronomii a pořád jsme s přítelem mluvili o tom, že se osamostatníme. A ta pravá chvíle, že do toho půjdeme, přišla zhruba před rokem. Ale chtěli jsme být odlišní od ostatních, výjimeční. Vždyť palačinky nebo wafle si dnes můžete dát na každé akci. My jsme se rozhodli spojit je do jednoho a prodávat bublinkové waffle,“ popisuje začátky Zemanová.

Mladá dvojce se toho nebála a šla do podnikání naplno, vždyť do počátečního start-upu investovali více než půl milionu korun.

„Naštěstí jsme si nemuseli brát úvěr, měli jsme našetřeno, ale i tak to pro nás byla nejistota a risk. Jedna z první akcí, na kterou se svým pojízdným stánkem vyrazili, byl festival MusicTon v Holešově. O náš produkt byl zájem, akce se vydařila, a to nám potvrdilo, že jdeme dobrým směrem,“ pokračuje Srovnal.

Takže začali objíždět festivaly, slavnosti a majálesy po celé Moravě.

Šest druhů wafflin a v zimě punč

V současnosti mají v nabídce šest druhů wafflin, které stále obměňují. Bezkonkurenční trhák ale je Bueno. Kombinace čokoládové zmrzliny, šlehačky, buena, jahod, čokokuliček a oplatky. Těžko odolat. Létem jim sezóna ale nekončí, už teď se připravují na podzimní a hlavně Vánoční trhy.

„Doufám jen, že to nedopadne jako loni, kdy jsme měli vše nakoupeno, připraveno a ze dne na den přišel jejich zákaz ,“ vzpomíná na loňskou zimu Srovnal.

Letos by si je však už zase rádi užili a představili zákazníkům svůj vlastní punč.