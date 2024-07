Obyvatelům krajského města by se v budoucnu mohla naskytnout další alternativa. Své služby plánuje do Zlína rozšířit společnost Bolt.

„Pro rok 2024 je však pro nás prioritou udržet vysoký standard a poskytovat zákazníkům co nejlepší zkušenost v přepravě ve městech, kde již působíme,“ dodal.

„Momentálně máme ve městě nižší desítky řidičů,“ uvedl Jakub Mazal z Liftago s tím, že společnost zvažuje rozšíření svých služeb i do dalších měst Zlínského kraje.

Ve Zlíně si mohou lidé tímto způsobem objednávat odvoz přes aplikaci Liftago . Ta využívá licencované řidiče taxislužeb, které propojuje s cestujícími. V krajském městě je k dispozici už sedm let.

Přestože je mezi Liftagem, Uberem a B oltem několik odlišností, jedno mají společné – odvoz si lidé objednají pomocí mobilní aplikace stažené v chytrém telefonu. Do mobilu stačí naťukat, kde chcete vyzvednout a kam máte namířeno, a aplikace vám pošle řidiče.

„Vše se ale odvíjí od zájmu řidičů. Pozitivním faktem je, že právě zde evidujeme z jejich strany poměrně vysoký zájem. To je základní předpoklad pro to, abychom v následujících měsících službu ve Zlíně byli schopni spustit,“ prozradil Deníku Josef Rückl, manažer Boltu pro Českou republiku a Slovensko.

„Naším standardem, kterým vycházíme vstříc poptávce v novém místě jsou velké slevy a možnost prvních jízd zdarma tak, aby si kdokoliv, kdo bude mít zájem, mohl službu bez obav vyzkoušet,“ sdělil Rückl.

Naopak Uber se do Zlína nechystá.

„V současné době se plně soustředíme na čtyři města, ve kterých působíme - Prahu, Brno, Ostravu a Plzeň. Do budoucna nemůžeme expanzi do dalších měst vyloučit, ale každé expanzi předchází důkladná analýza a při vstupu do nových měst se snažíme být ekonomicky zodpovědní. V blízké budoucnosti taková expanze zatím v plánu není,“ uvedla Iwona Kruk z tiskového oddělení společnosti Uber.