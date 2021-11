Zlínský kraj chce přilákat špičkové IT specialisty

Soustředit ve Zlíně špičkové odborníky na informační technologie, masivně na Univerzitě Tomáše Bati posílit počty studentů specializovaných na IT a udržet je v regionu. To je záměr Zlínského kraje, který jeho představitelé prezentovali v Technologickém inovačním centru Zlín při listopadovém setkání se zástupci IT firem.

Počítačová výuka - Ilustrační foto | Foto: Arlington Research; Unsplash