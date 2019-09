Radíme čtenářům: Podvodné e-maily pracují se strachem i studem uživatele

Co byste řekli kolegovi, který by by se pokusil o vydírání s tím, že vás nachytal in flagranti? Nejspíš byste se ho dotázali na duševní zdraví. Stejný trik, ale v e-mailech, však podvodníkům prochází, říká bezpečnostní expert společnosti Eset Václav Zubr.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock.com

Podobným vyděračským metodám se v angličtině říká scam, český název zatím neexistuje. Útočník obvykle tvrdí, že někoho přes webkameru natočil při sledování stránek pro dospělé, a pokud rychle nezaplatíte, rozešle video všem vašim přátelům a kolegům. Dalším běžným trikem je hrozba exekučním příkazem. V takovém případě podvodník vyzývá k úhradě faktury, jinak prý předá pohledávku exekutorům. V příloze pak skutečně zasílá dokument např. s názvem „faktura. 20190920. zip“. Příloha pak často obsahuje škodlivý kód. Radíme čtenářům: Bezpečně zaplatit na internetu není nic složitého Přečíst článek › Jak poznat podvod? Žádosti už dávno nejsou psány špatnou češtinou. Vždy apelují na emoce, jako jsou strach nebo stud, a vyzývají k okamžité reakci. Nereagujte ukvapeně. Neotvírejte podezřelé soubory, případně si ověřte telefonicky, zda je konkrétní příloha v pořádku. Telefonní číslo však neberte z e-mailu, vyhledejte si jej mimo. Vždy se vyplatí mít v počítači instalovaný bezpečnostní program, který vás před podobnými podvody ochrání. Pak je velmi nepravděpodobné, že by někdo mohl sledovat vaši soukromou činnost na internetu. Radíme čtenářům: Že nepotřebujete antivirový program? Chyba lávky Přečíst článek ›

Autor: Jozef Gáfrik, Redakce