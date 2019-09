Kdybych měl použít analogii, je to podobné, jako když někdo řekne: bezpečnostní pás v autě vůbec nepotřebuji, jezdím denně a stále žiji.

Pojďme se podívat pravdě do očí – počítače jsou všude, čímž pochopitelně roste i chuť podvodníků dostat se k případné kořisti. Do karet jim hraje fakt, že většina uživatelů počítačům příliš nerozumí. Podvodníci se snaží kybernetické hrozby dobře skrývat

a získávat jakákoli data, která se dají zpeněžit. Mimochodem, na černém trhu má i váš

e-mail svou cenu. Útočník může také na dálku zapojit váš počítač do útoku typu DDoS nebo na něm těžit kryptoměny. Zatímco on v bitcoinech bohatne, vy se rozčilujete, „jak je to zas pomalý“. A pokud nepoužíváte bezpečnostní software, nemusíte o ničem vůbec vědět.

Moderní bezpečnostní program však není pouze jako bezpečností pás v osobním autě, ale také jako airbagy, pevnější karoserie, stabilizační systém a ABS. Vlastně ani nevíte, že ve vozidle jsou, a nezajímají vás, dokud nedostanete smyk.