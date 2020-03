O požáru Zlínský deník v sobotu informoval.

Podle vyjádření krajských hasičů, prostřednictvím mluvčí Lucie Javoříkové, je velkým hrdinou tohoto příběhu čtrnáctiletý chlapec. Ten společně se svou nevlastní osmiletou sestrou a rodiči trávil březnové dny na chalupě ve Štítné nad Vláří.

Zde však včera odpoledne došlo k požáru, který se rychle šířil z technické místnosti do podkroví domu. V podkroví domu se však v danou chvíli na televizi dívala osmiletá dívenka.

„Chlapec za ní přišel a díval se chvíli s ní, a to až do okamžiku, kdy ucítil kouř a následně zjistil, že v domě hoří. Nejprve obě děti chtěly k útěku z domu použít schodiště, kde však již ale šlehaly plameny. Chlapec však zachoval chladnou hlavu. Společně se svou nevlastní sestrou vylezl oknem ven na střechu a z ní se obě děti dostaly do bezpečí na zem,“ přiblížila Lucie Javoříková.

Podle ní byl při požáru vážně zraněn přítel rodiny, který v domě pobýval. Toho vrtulník transportoval na popáleninové centrum.

„Díky rychlé pohotovosti chlapce vyvázly děti z hořícího domu bez újmy na zdraví,“ doplnila mluvčí.