Za požár dřevěné kůlny ve Žlutavě mohly sirné knoty

Ohniska požáru hasiči uhasili s jedním proudem vody a s ruční džberovou stříkačkou.

„Následně bylo místo požáru předáno zástupci zemědělské firmy s tím, že byla nařízena dohlídka na místě požáru do pondělního rána, do 8 hodin,“ sdělil Žemlička a zároveň připomněl, že hašení hořícího seníku v Oldřichovicích probíhalo od 25. do 28. července a předběžná škoda byla vyčíslena na osm milionů korun.

Páteční požár byl však podle mluvčího beze škody na majetku.