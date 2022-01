Podle jeho informací, poskytli hasiči do doby příjezdu zdravotníků majitelce bytu předlékařskou pomoc, a to kyslíkovou terapii. Zdravotníci později odvezli ženu do nemocnice.

U Malenovic se čelně střetla dodávka s autem, čtyři zranění

„Hasiči provedli měření teplot stavebních konstrukcí a následně předali místo požáru zástupci majitelky. Požárem došlo k poškození pojistkové skříně, podlahy, dřevěné skříně a k zakouření bytových prostor,“ doplnil Roman Žemlička.

U požáru zasahovala jednotka Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje z centrální požární stanice Zlín a jednotky Sboru dobrovolných hasičů měst Slušovice a Vizovice.