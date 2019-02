Vše začalo telefonátem na policii, že se ve Zlíně pohybuje muž s bombou.

„Přijali jsme oznámení o výskytu výbušniny v batohu třicetiletého muže ze Zlína,“ vysvětlila mluvčí policie Monika Kozumplíková.

Policisté byli podle ní okamžitě v pohotovosti a muže zanedlouho podle popisu vypátrali v centru města v bývalém areálu Svitu u budovy číslo 14.

V budově se od 16 hodin mělo mimo jiné konat setkání veřejnosti s hejtmanem Jiřím Čunkem kvůli diskusi o stavbě nové krajské nemocnice.

„Muže jsme zajistili a převezli na policii. Dechová zkouška i zkouška na přítomnost drog u něj byla negativní,“ informovala mluvčí.

U budovy číslo 14 zůstal batoh, k jehož prohledání operační důstojník přivolal policejní pyrotechniky z Olomouce.

„Než přijeli, vymezili policisté bezpečný okruh, který zapáskovali, aby se k batohu nedostali další lidé,“ uvedla dále Monika Kozumplíková.

„Nevím co se tady děje, všude je policie, pásky, musím to nyní obejít, je to strašné…,“ postěžovala si kolemjdoucí Alena Tichánková.

V souvislosti s bezpečností policisté evakuovali 50 osob z budovy číslo 14. Pyrotechnici pak prověřili batoh pomocí mobilního rentgenu za použití

lokálního rušení sítí. Vyloučili tím přítomnost nástražného výbušného systému či jakékoli výbušniny.

„Trvalo to čtyři hodiny, má na krku asi nejen šíření falešné zprávy a výjezdy záchranných složek, ale i ušlý zisk okolních podniků a firem. Ale jestli je to jen nějaký chudák, co zapomněl brát léky, tak mu to nezávidím,“ napsala v komentářích na FB například Hanka Letochová.

Petr Figura vyfotil následně obsah batohu který ve Zlíně způsobil takový poprask. Nic nebezpečného, zdá se, neobsahoval.

„Centrum bylo krátce po 15. hodině opět plně přístupné,“ dodala Monika Kozumplíková.