K požáru palety s tunou chemické látky vyrazili v sobotu dopoledne čtyři jednotky hasičů do areálu firmy ve Lhotsku na Zlínsku.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Lukáš Matoušek

„Požár měli hasiči brzy pod kontrolou. Naštěstí při něm nedošlo ke zranění žádné osoby. Z hořící látky však stoupal do ovzduší hustý kouř, proto byli o této události vyrozuměni občané obce Lhotsko a v okolí občané Bratřejova, Loučky a Vizovic. Lidé byli vyzváni k tomu, aby nevětrali a pokud možno se zdržovali co nejméně venku, a to až do odvolání,“ popsala situaci mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková. Doplnila, že na místě zasahovali hasiči ze stanic Zlín, Uherské Hradiště, Vizovic a Zádveřic.