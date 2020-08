Plameny, které šlehaly z kapoty vozidla, uhasly ještě před příjezdem hasičů i policistů. Podle prvotních zjištění pravděpodobně někdo zapálil vozidlo úmyslně. Výše škody, kterou požár na vozidle Škoda Octavia šedé barvy způsobil, nebyla prozatím vyčíslena.

"Policisté proto hledají svědky, kteří procházeli nebo projížděli kolem bytového domu č. p. 1942 a okolních bytových domů na ulici Kúty ve Zlíně, a kteří si kolem půlnoci z neděle na pondělí všimli něčeho, co by mohlo se založením požáru vozidla souviset. Stejně tak mohl někdo vidět žháře z okna. Pokud máte informace, které by nám mohly pomoci při pátrání po pachateli, ozvěte se, prosím, na lince tísňového volání policie – 158," žádá za policii Monika Kozumplíková.