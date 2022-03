„V době našeho příjezdu hořela celá střecha objektu. Hasební práce jsme prováděli v dýchacích přístrojích s několika proudy vody. Odběrní místo vody k hašení bylo zřízeno u hasičské zbrojnice a ve středu obce Osvětimany,“ popsal mluvčí krajských hasičů Roman Žemlička.

Lokalizace požáru byla podle Žemličky nahlášena v 3:31 hodin.

„Po lokalizaci jsme prováděli měření teploty konstrukcí, rozebírali konstrukce a dohašovali skrytá ohniska hoření. Příčina požáru a výše škody budou určeny během šetření. Předběžná výše škody byla stanovena na 15 milionů korun," dodal mluvčí hasičů.

Starosta Osvětiman Aleš Pfeffer událost příliš komentovat nechtěl. V úterý po deváté hodině pouze konstatoval, že se požár dohašuje za přítomnosti čekajících vyšetřovatelů, které dovnitř hasiči zatím nepustili.

"Nemám co bych k tomu řekl," sdělil Pfeffer Deníku s tím že Vratislav Mynář se aktuálně v Osvětimanech nevyskytuje. "Je v Praze a ani nemám info, že by tady měl být," naznačil starosta.

Ten si na dotaz Deníku nevybavuje, že by v Osvětimanech za posledních pět let hořela nějaká chalupa. "Nanejvýš nějaká tráva, možná les, ale že by u nás hořela budova, tak to ne," poznamenal Aleš Pfeffer.

Požární poplach byl podle mluvčího hasičů Žemličky vyhlášen jednotce Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje požární stanice Uherské Hradiště a jednotkám Sboru dobrovolných hasičů obcí Osvětimany, Buchlovice a Boršice. Na místo se dostavil správce budovy a řídící důstojník Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje územní odbor Uherské Hradiště. V rámci mezikrajské výpomoci u požáru zasahovala hasičská jednotka z Jihomoravského kraje a dobrovolné jednotky z obcí Syrovín a Žeravice.

