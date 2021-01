Podle krajských hasičů byla příčinou rozsáhlého požáru nedbalost při zacházení se saunou umístěnou v domě.

„Požár likvidovalo celkem pět jednotek hasičů. Při požáru byla zraněna majitelka domu. První předlékařskou pomoc jí poskytl profesionální hasič, který byl ve svém volnu nedaleko místa požáru,“ uvedla krátce po události mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Hasičům se podařilo zásahem zamezit rozšíření požáru na další domy. Kromě popálenin majitelky domu se nikomu nic vážnějšího nestalo.

„Zapnula jsem saunu, kterou máme v horním patře, a odběhla jsem vařit. Když jsem se k ní vrátila a otevřela dveře, vyšlehly z ní plameny a ožehly mne. Bylo to hrozně rychlé. Snažila jsem se ještě polévat schody, aby se požár nerozšířil. Chtěla jsem volat hasiče, ale nebyla jsem vůbec schopná to udělat. Zrovna u nás byli na návštěvě rodiče, tak jsem je šla dostat ven z domu. Kolem jeli kolem dva lidi, kteří mi pomohli,“ vypověděla majitelka domu novinářům, kteří se za ní přijeli druhý den po události podívat.

Ve správnou dobu na správném místě

Deníku se podařilo mluvit se zmíněnou dvojicí, která byla doslova ve správný čas na správném místě.

„Vraceli jsme se zrovna domů a viděli kouř. Byli jsme tam první a zavolali hasiče. Přítel do domu vběhl, jestli uvnitř někdo není. Pak vyvedl rodiče té paní. Oba měli kolem devadesáti let a nemohli sami moc dobře chodit. Znovu se do domu vracel pro paní, co se snažila hasit. Když přijeli hasiči, hořela cela střecha a kouř byl všude. V té době jsme už byli všichni venku; i sousedi, které jsme stačili upozornit,“ popsala středeční událost Zuzana Křenovská.

Jednali hned, jak uviděli dým

„Bylo to strašně rychlé, nikdy bych nevěřil, jak rychle dokáží plameny postupovat,“ přiznal její přítel Lukáš Lekeš.

„Byli jsme koupit granule pro psa, a když jsme se vraceli, tak jsme nad domem uviděli stoupat dým. Vběhl jsem dovnitř a uviděl paní, která se snažila hasit plameny. Později jsme vyvedli její rodiče, které jsme zavedli k sousedům do tepla. Ti se o ně postarali,“ vylíčil dramatické chvíle Petr Lekeš.

„Když už majitelka stála venku, říkal jsem jí, ať se do domu nevrací, že je to nebezpečné. Chvíli na to začala praskat skla v oknech. Paní byla trochu popálená, ale hasiči se o ní postarali,“ doplnil mladý muž.

Nestihli si nic vzít

„Nestihli si samozřejmě s sebou nic vzít, tak jsem jí běžela domů bundu. Staré rodiče jsme odvedli do tepla k sousedům. Byli vyděšení,“ připomněla Zuzana Křenovská.

Oba mladí lidé považovali svou pomoc za samozřejmou.

„Hlavně, že se nikomu nestalo nic vážného. Dům se opraví,“ usmála se sympatická dvojice.