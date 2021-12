"Popel nepatří do plastové popelnice!" připomínají hasiči

Bez proudu a se škodou, která se vyšplhala do výše 70 tisíc korun, zůstal majitel rodinného domu ve Lhotě u Zlína. Poznání, že popel nepatří do plastové popelnice, jej tak zřejmě vyjde draho. Muž totiž vysypal popel do plastové popelnice.

Žhavý popel se ve Lhotě u Zlína vzňal. Škoda dosáhla 70 tisíc. | Foto: HZS ZLK