To vše bylo určeno pro útulek Dobré ruce Evy Janiškové, která se stará o 80 zraněných, nemocných a opuštěných koček. K tomu o dalších padesátku kočičích společnic v dočasné péči.

„Když jsem uviděla u domu pětimetrové plameny, začala jsem lítat s kýblem a hasit, až mě hasiči doslova vytáhli za límec. Manžel byl popálený a nadýchal se kouře, skončil v péči záchranářů,“ vypráví druhý den po požáru paní Eva. I když bude trvat nejméně rok, než se s následky požáru vypořádá, je ráda.

„Jsme zdraví, nestalo se nám nic vážného, ani kočky nejsou zraněné, jen vyděšené,“ přiblížila majitelka útulku.

Ve Zlíně na Jižních Svazích hořel přístřešek. Škoda je více než milion

K požáru přístřešku v bezprostřední blízkosti vilky v řadové zástavbě v ulici Nad Vývozem na sídlišti Jižní Svahy Zlíně došlo v pondělí 4. dubna, krátce po 19. hodině.

„Na místo míří pět jednotek hasičů, byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu,“ uvedla krátce po jeho vyhlášení za krajské hasiče mluvčí Lucie Javoříková.

Vyšetřovatel hasičů zjišťoval příčinu vzniku požáru. "Škoda na majetku byla předběžně vyčíslena na 1,2 milionu korun,“ uzavřela za Lucie Javoříková.

„Právě jsme nakoupili zásoby, i pro jarní koťata, měli jsme tam pro ně sušené mléko, podestýlku, kapsičky, krmivo. Všechno shořelo,“ povzdechla si paní Eva. Oheň zasáhl i první patro jejich domu. Zničil balkón, roztavil okna, poničil i střechu.

„Pokoj v prvním patře je zdevastovaný. Budeme muset všechno vybudovat znovu, čeká nás nejméně rok práce,“ odhaduje jednašedesátiletá žena, která kočkám pomáhá již patnáct let.

Organizace Dobré ruce – Kočičí útulek Zlín vyhlásila sbírku na transparentní účet: 2300631495/2010 (do poznámky „požár“) na svém facebookovém profilu.

Kočičí útulek: 80 tisíc měsíčně

Dobré ruce

Občanské sdružení Dobré ruce, z.s. vzniklo v roce 2012. V současné době má k dispozici hlavní útulek ve Zlíně a menší depozita v Uhřicích u Morkovic, v Kroměříži, Březolupech a Osíčku, které využívá hlavně pro březí kočky, také po porodu a jako odchovnu maličkých koťat. Rovněž spolupracuje s několika dobrovolníky, kteří jsou ochotni u sebe dočasně nechat kočky anebo koťata, která to akutně potřebují a umístění v hlavním útulku pro ně není momentálně vhodné pro jejich věk, zdravotní stav anebo povahu.



Mezi priority organizace patří také realizace kastračních programů a pomoc s kastracemi koček v lokalitách, kde se přemnožily

Dále spolupracuje s několika krmiči „plašanek“, což v praxi znamená, že do těchto lokalit jezdí, a podílí se na kastracích, monitorují zdravotní stav koček, snaží se tyto krmiče zásobovat v rámci svých možností krmením, odčervovacími tabletami a pastami a v zimě v těchto lokalitách instalují zateplené boudy.

Kočky jdou Dobrých rukou do nových domovů očkované, zbavené parazitů a dospělé kastrované

(Zdroj: Dobré ruce z.s.)