I po čtrnácti dnech jen stěží paní Laďka o neštěstí mluví.

„Udělaly jsme si večeři a sedly jsme si do obýváku k televizi. Jenomže jsme usnuly. Když jsem se trochu probrala, spatřila jsem světlo v kuchyni, šla jsem tam zhasnout, ale uviděla jsem, co se vlastně stalo. Celá linka už byla v plamenech, byla jsem v šoku, zmatená, prostě jsem si neuvědomila, co mám v první chvíli udělat a zmatkovala jsem. Ale to už se požár roznesl zapnutou digestoří v kuchyni nahoru a když jsem otevřela dveře, bylo vše v plamenech a požár se začal šířit ještě víc. V patře byla v pokojíku Eliška, přiletěla jsem pro ni, stačila jsem pak ještě vzít telefon a volat hasiče,“ vzpomínala paní Laďka, která během patnácti minut přišla o všechno, co sama deset let budovala.

„Ještě splácím hypotéku, kterou jsem si na generální opravu a rekonstrukci domu po babičce vzala a nemám se dál na koho spolehnout, kdo by mi z rodiny pomohl,“ povzdechla si Laďka.

Vše bylo na domě nové

Je samoživitelka, stará se o třináctiletou Elišku, maminka Laďky je v důchodu. O to víc bolestnější pro ni muselo být, když se z velké míry na opravě domu, do kterého se pak nastěhovala v roce 2015, podílela sama.

„Všechno tak bylo na domě nové, elektrika, kanalizace, střechy, stropy, koupelna, kuchyň. Pamatuji si, když jsem byla na mateřské a kopala jsem odpady,“ připomněla smutná Laďka.

Pomoc z několika stran

Přesto i v těchto těžkých chvílích se zvedla vlna solidarity místních obyvatel. Oblečení, potřeby pro hygienu i školní potřeby, o to se Pačlavjané postarali, aby Laďa s Eliškou nestrádaly. Ty teď bydlí v domku maminky Laďky.

„Jsme za to moc vděčné. I spolužáci Elišky se složili a dostala od nich batoh a psací potřeby, škola Elišce dala sešity, knížky,“ zdůraznila mladá maminka s tím, že pomocnou ruku podala i její rodina.

A o další pomoc se postarala obec Pačlavice. Již zakrátko vyhlásila veřejnou sbírku pro paní Laďku a její dceru.

„Snažíme se jim pomoci, Veřejná sbírka je otevřena do konce května,“ uvedl starosta Pačlavic Pavel Čech.

Podle něj obec také nechá na víkend přistavit kontejner k domu paní Laďky a pomohla zajistit brigádníky na vyklizení spáleniště.

„Odvoz bude řešit a financovat obec, pak uvidíme, co bude dál. Buď přispějeme do veřejné sbírky nebo individuálně po dohodě s majitelkou domu přispějeme nákupem materiálu, například na obnovu střechy,“ seznámil starosta Čech. Připomněl, že oběžník o události a vyhlášením veřejné sbírky, putoval nejen do okolních obcí, ale také na sídlo HZS ZLK.

„Shořel jí téměř celý dům, vlastně zůstaly jen obvodové zdi. A co nezničily plameny, to se musí vyhodit, z materiálu na domu se také nedá nic použít,“ uvedl starosta, který na místě požáru coby dobrovolný hasič také zasahoval.

Dělali jsme, co jsme mohli

„Bylo to moc těžké, dělali jsme, co jsme mohli,“ připomněl s tím, že kromě jiného na místě museli také zabránit tomu, aby se plameny nerozšířily na sousední domy. Proto prolévali štítovou zeď sousedního domu a když jej uchránili před ohněm, zůstala část tohoto domu promáčená.

Jak starosta Pavel Čech připomněl, požár takového rozsahu naposledy v obci zažili zhruba před pětadvaceti lety.

„Paní je na vše sama, budeme rádi, když se vybere nějaká částka, která ji pomůže opět dát dům do takového stavu, aby tam mohla se svou dcerou žít,“ doplnil Pavel Čech.

Veřejná sbírka na zmírnění následků po požáru rodinného domu v Pačlavicích Obec Pačlavice založila zvláštní účet na pomoc Laďce a její dceři Elišce. Jejich dům zasáhl v neděli 20. února silný požár, který se rychle šířil. Během okamžiku byly plameny v prostoru střechy, jež se později propadla. V době vzniku požáru byly obě v domě. Laďka utrpěla popáleniny a nadýchala se kouře, byla převezena do nemocnice na popáleninové oddělení. Laďka v posledních letech investovala do rekonstrukce domu nemalé finanční prostředky, které se během několika minut proměnily v popel. Se svou dcerou přišla o střechu nad hlavou, o veškeré vybavení domu, oblečení atd. Nejen z tohoto důvodu bude každá finanční pomoc zaslaná na tento účet velice vítaná.

Číslo účtu, na které můžete poslat libovolný finanční dar je: 6182316379/0800 Česká spořitelna a.s.

Děkuji všem, kteří chtějí a zároveň mají možnost pomoci rodině tuto situaci ulehčit a přispět k rychlejšímu návratu do normálního života, plného úsměvu a radosti.

Pavel Čech starosta obce Pačlavice