Dnes s referentem strojní služby garážmistrem Vlastimilem Balcárkem

V čem spočívá náplň práce garážmistra

Naším hlavním úkolem je starat se o veškerou automobilní techniku, kterou jsou hasiči v našem kraji vybaveni. Zabezpečení výjezdu k zásahům a stoprocentní funkčnost. To je náš prvořadý úkol. O techniku se staráme od jejího nákupu přes zadávací dokumentaci, opravy až do okamžiku jejího vyřazení nebo předání například dobrovolným hasičům. Tou technikou nejsou jen zásahová vozidla, ale také osobní vozidla nebo třeba i čluny. Starost o techniku také vyžaduje úzkou spolupráci s ekonomickým oddělením a oddělením služeb. Zpestřením naší služby jsou i občasné výjezdy k zásahům jako hasiči strojníci.

Jak vozidla opravujeme a kolik nás na to je

Tak třeba ve Zlíně na centrální stanici jsme dva. No a v celém kraji je nás celkem pět.

Téměř devadesát procent oprav se provádí v servisech. Většinou se totiž jedná o nové vozy, které jsou ještě v záruce nebo těsně po ní. Drobnější opravy provádíme sami, ty složitější provádí právě tyto servisy.

Co je na naší práci nejtěžší

Asi vybrat správně techniku, kterou budeme potřebovat. Musí splňovat všechny naše požadavky a být opravdu účelná pro všechny činnosti a zásahy, které provádíme.

Jak je velký vozový park hasičů

Zásahová vozidla jsou zařazena v takzvaných organizovaných výjezdech. Těch je 17 s 31 cisternami. Pokud započítám všechna, to je i speciální a osobní auta, tak máme v kraji celkem 85 vozidel.

Jak vypadá pracovní den strojníka

Ráno začínáme poradou, kde jsou stanoveny úkoly, které je třeba zabezpečit a splnit. Jsme informováni o problémech, které nastaly v průběhu služby předchozí směny. Pak provádíme kontrolu techniky, její dotankování a doplnění provozních kapalin a samozřejmě také odstranění zjištěných závad.

Samozřejmě že se nevyhneme i „papírování" a vyřizování agendy. Například evidence vozidel, vyřizování mýtného, nákupy náhradních dílů či komunikace se servisy. Také zajišťujeme odvoz vozidel do servisu a jednáme s firmami ohledně zajištění náhradních dílů.

Kolik stojí spotřeba pohonných hmot za rok

Je to zhruba přes milion korun. Někdy je to víc, někdy méně. Tato částka je za celý Zlínský kraj. V případě větších zásahů se dostáváme i na milion a půl. Třeba když hořel průmyslový areál v Chropyni.

Ve vozovém parku hasičů nechybí i oblíbený veterán

Je to avia z roku 1974, sněhový hasicí automobil. A je to nejstarší zásahové vozidlo v celém kraji.

Jaké nové vozy hasiči získali

V posledních letech to byly především cisternové automobily, a to včetně těch posledních dvou pro velkoobjemové hašení. Získali jsme ale také novou výškovou techniku, kolový nakladač, kontejnerová vozidla nebo autobus. Nechybělo také několik menších speciálních vozidel jako například velitelský nebo chemický automobil, příjezd každé nové techniky pak vyžaduje také zaškolení hasičů a obsluh.

Kde vůbec vozidla hasičů skončí

Pokud dostaneme nové vozidlo, tak ta starší, ale jinak v dobrém stavu, dostávají obce pro své jednotky dobrovolných hasičů.

I garážmistři se nevyhnou cvičení a fyzičce a sportovním soutěžím

Jako příslušníci máme i my povinnou fyzickou přípravu. A se sportem není u hasičů žádný problém. Je osobní věcí, zda půjdu do posilovny, běhat, plavat nebo si třeba zahrát fotbal. No a soutěže. Ty k hasičům také patří a rozhodně to pro nás není z donucení.

Hasičina a auta, to je to, co mě baví

Jinak bych tady tuto práci nedělal. U aut jsem se narodil. Můj děda byl profesionální řidič a otec byl automechanik. Už do mala jsem mu pomáhal a „asistoval" mu. Proto jsem také zvolil studium na dopravní škole. A souběžně jsem měl ještě jednoho velkého koníčka hasičinu. Vlastně jak děda, tak i můj otec a matka byli dobrovolnými hasiči.

Co jsem se jako hasič naučil

Neříkám, že chci proplout, ale chci dělat svou práci tak, aby byly vidět výsledky.

Vlastimil Balcárek

- 36 let, svobodný. Bydlí v Napajedlích

- Záliby: tenis, amatérský hokejista

- Hasičina je jeho největší koníček

- I když bydlí nedaleko napajedelského hřebčína, nejraději má koně pod kapotou.

- Profesionálním hasičem je od roku 2001.

Moje cesta k hasičům

K hasičům jsem se dostal hned po škole. Vystudoval jsem provoz a ekonomiku dopravy. Práce hasiče byla ještě v té době pouze můj koníček. Po vojně jsem však již nastoupil do Fatry Napajedla jako hasič. Po pěti letech jsem se dostal zde na centrální stanici HZSZK jako technik strojní služby. Dříve se mému zařazení říkalo garážmistr.