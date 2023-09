Od čtvrté hodiny ranní zasahovaly v úterý čtyři jednotky hasičů u rozsáhlého požáru hospodářské budovy v obci Lhotsko na Zlínsku. Když hasiči přijeli na místo, hořela střecha a jedno podlaží budovy.

Rozsáhlý požár hospodářské budovy na Zlínsku zaměstnal čtyři jednotky hasičů | Foto: HZS Zlínského kraje

„Ihned zahájili hasební práce, a to pomocí čtyř hasebních proudů s využitím výškové techniky. Jakmile to situace dovolila, rozřezali část střechy, aby se více dostali do půdních prostor,“ informovala mluvčí hasičů Lucie Javoříková.

Po čtyřech hodinách likvidace byl požár pod kontrolou. Uvnitř objektu je uskladněno velké množství hořlavého materiálu, proto jsou stále prolévány vodou.

Vzniklá škoda prozatím nebyla vyčíslena.