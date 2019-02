Chropyně /AKTUALIZOVÁNO, ON-LINE, ZCELA NOVÁ OBSÁHLÁ FOTOGALERIE, VIDEA/ – Mimořádný požár v Chropyni na sebe v pátek 8. dubna brzy ráno upozornil hustým oblakem dýmu, který byl vidět na desítky kilometrů. Kolem jedné hodiny v noci se totiž vznítila továrna Remiva. S ohněm bojovalo bez úspěchu několik desítek hasičských jednotek ze tří krajů.

Video pod článkem a fotogalerie od Martina Šefčíka

Situaci velice zkomplikoval silný vítr, ve kterém se plameny snadno rozšiřovaly. Kolem šesté hodiny ráno hlásil mluvčí krajských hasičů Ivo Mitáček, že hoří je úsek o délce nejméně dvě stě padesát metrů. „Hasíme ze země, ze žebříků a celkově jsme zapojili asi šedesát kusů techniky,“ vyjmenoval mluvčí.

Asi v osm hodin ráno se do akce zapojil také vrtulník. Ten pomáhal hasit už proto, že se už v noci vyskytly problémy s vodou. „Požár totiž zasáhl objekt, kde byla čerpadla a došlo k odstavení hydrantové sítě. Voda se dováží kyvadlově a čerpáme také z nedalekého rybníku,“ dodal mluvčí.

V devět hodin byli hasiči upozornění společností Vodovody a kanalizace (VaK), že by měli přestat s používáním pěnidel. „Hrozí ekologická havárie,“ potvrdil Deníku výrobně technický náměstek společnosti Petr Vedra. Společnost musela svolat krizový štáb. Do kanalizace proudila voda s pěnou kontaminována zplodinami. „Hasičům se navíc podařilo vyčerpat dvě třetiny prameniště v Břestu,“ postěžoval si Vedra. Pracovníci ihned nasadili ponorná čerpadla a voda z kanalizace se odvádí do havarijních nádrží, aby nedošlo ke kontaminaci Moravy.

Kromě toho, že byli lidé upozorněni, aby vycházeli z domů jen v nejnutnějších případech a aby neotevírali okna, během dopoledne se začalo vážněji spekulovat o dobrovolné evakuaci. „Nejvíce jsou ohroženy ulice Hrad, Drahy a Františkov,“ vyjmenoval starosta Chropyně Jaroslav Hloušek.

Ačkoli oheň nad hasiči stále vítězil, hodně lidí si oddechlo, když se dozvěděli výsledky měření škodlivin, které prováděla okresní hygienické stanice v Kroměříži a laboratoře z Rožnova pod Radhoštěm a Karviné. Výsledky všech tří byly příznivé. „Naměřené hodnoty nedosáhly kritických limitů, dokonce se jim ani nepřiblížily. Je sice cítit zápach, ale množství nebezpečných látek neohrožuje zdraví lidí,“ ubezpečil Ivo Mitáček.

Někdy v té době ale došlo ke zranění. Během zásahu si středně těžce poranil koleno jeden z chropyňských dobrovolných hasičů.

Po poledni kouř mírně ztratil na intenzitě. Nebyl už prakticky rozeznatelný například z Hulína. Při pohledu z Kroměříže byl ale nad Chropyní patrný výrazná šedočerný oblak.

Vzhledem k délce hoření došlo kolem druhé hodiny na povinnou evakuaci obyvatel tří postižených ulic. Přichystána byla protento případ chropyňská tělocvična. „Nakonec se do ní přestěhovalo třicet lidí,“ informovala Deník zlínská policejní mluvčí Jana Bartíková. Ostatní využili možnosti ubytování u známých nebo příbuzných.

A oheň? Odpoledne mírně ztratil na síle, ačkoli ohnisko požáru se stále lokalizovat nepodařilo. „Stále hrozí rozšíření,“ sdělil za hasiče Mitáček. Hašení totiž komplikuje narušená statika budovy. „Velitel zásahu nechce riskovat další zranění a dovnitř proto nikdo nesmí,“ uvedl mluvčí. S prognózami byl však opatrný. „Budeme považovat za úspěch, pokud se nám dnes podaří požár lokalizovat. I v takovém případě bude dohašování trvat ještě nejméně celý víkend,“ odhaduje Mitáček.

19.30 - Naše on-line zpravodajství, během kterého jsem vám přinášeli vše o dění v Chropyni zasažené mimořádným požárem továrny na úpravu plastů, pro dnešek končí. Situaci budeme samozřemě i nadále pozorně sledovat a informace na našemwebu pravidelně aktualizovat, a to i během pátečního večera a po celý víkend. Děkujeme vám za pozornost a přejeme pokud možnoklidný večer.

19.18 - Skončilo večerní jednání krizového štábu. Jeho členové rozhodli, že evakuovaní obyvatelé tří vystěhovaných ulic se domů vrátit nesmějí. „Koncentrace zplodin jsou sice pod povolenou normou, limit ale čtyřikrát převyšuje množství polétavého prachu v ovzduší a tomu by lidé neměli být vystaveni,“ vysvětlila zlínská policejní mluvčí Jana Bartíková. Podle hydrometeorologického ústavu se prý navíc má v místě vítr točit. Krizový štáb se má znovu sejít v sobotu v osm hodin ráno. Asi dvacítka lidí tedy bude přepravena z tělocvičny do prostor Střední školy hotelové a služeb v Pavlákově ulici v Kroměříži, kde stráví noc. Policie zajistila, aby se lidé, kteří opustili své domovy, nemuseli bát rabování. „Silnice totiž uzavřeme a kvůli majetku nebudeme do oblasti pouštět ani majitele domů, chceme tak ochránit majetek lidé,“ vysvětlila Bartíková.



18.20 -Kolem šesté hodiny se při zásahu zranil další hasič z Němčic. Poranil si oko a jeho zranění byla kvalifikována jako středně těžká.



15.45 - Problémy v Chropyni neměli jen hasiči. Krizový štáb musel řešit i situaci ve společnosti Vodovody a kanalizace. „Voda, která byla na hašení použita, totiž byla kontaminována zplodinami a pěna natekla do kanalizace. My je nyní jímáme do havarijních nádrží,“ uvedl výrobně technický náměstek společnosti Petr Vedra. Další zásadní problém s vodou nastal, kdy hasiči vyčerpali dvě třetiny prameniště v Břestu. Pracovníci nyní nasadili ponorná čerpadla a ženu vodu z kanalizace do nádrží. „Nemáme ale nekonečnou kapacitu,“ upozornil Vedra s tím, že nyní je přesměrován tok jímané vody, která standardně končí na úpravně v do Chropyně. „V současné době tam teče přibližně 60 vteřinových litrů a v noci tam šlo až sedmdesát. Standardní odběr je přitom kolem čtyř litrů,“ přirovnal Vedra.

14.49 - Rodičům dětí, které dnes přišly do chropyňské školy a mateřinky, vyšlo vedení instituce vstříc. „Děti zůstanou uvnitř až do doby, kdy si pro ně přijdou rodiče s tím, že pedagogický dozor bude dětem k dispozici až do večera,“ upřesnila místostarostka Chropyně Věra Sigmundová.

14.22 - Po asi třinácti hodinách od vzniku požáru došlo podle mluvčího hasičů Ivo Mitáčka k poklesu síly a intenzity hoření. Oheň ale stále není lokalizován a hrozí jeho rozšíření. „Hasební práce navíc komplikuje skutečnost, že do zničených objektů nemůžeme vstoupit,“ řekl Deníku Mitáček. V továrně je totiž silně narušena statika a dochází k destrukcím stropů, pater i obvodových zdí. Velitel zásahu tak nechce riskovat zranění,k jednomu už totiž těsně před polednem došlo. „Jeden z dobrovolných hasičů z Chropyně si poranil koleno a jeho zranění bylo kvalifikováno jako středně těžké,“ upřesnil Mitáček s tím, že muž byl převezen do kroměřížské nemocnice. Hašení je tedy nyní prováděno z vnějších stran, velkou práci také odvádí přivolaný vrtulník. Ohledně prognóz jsou ale zatím hasiči opatrní. „Budeme považovat za úspěch, pokud se nám dnes podaří požár lokalizovat. I v takovém případě ale bude trvat dohašování nejméně celý víkend,“ odhadl mluvčí hasičů.

14.13 - Také zhruba čtyři kilometry vzdálenou obecSkaštice začíná nyní dusit dým, který se stálevalí z požáru v Chropyni. „Je to tady všelijaké. Od ranních hodin i během dopoledne šel kouř jedním směrem a nad vesnici. Nyní začíná klesat a rozplývá se při zemi,“ informoval skaštický starosta Richard Novák.

14.05 - Deníku se podařilo sehnat vyjádření ředitele chropyňské společosti Remiva, ve které požár propukl. Miroslav Vala se ale omezil pouze na konstatování, žena informace k celému neštěstí prozatím vedení firmy uvalilo embargo. "Veškeré informace poskytuje pouze policie, případně krizový štáb," řekl Deníku Vala.Chropyňská společnost Remiva s.r.o. vznikla v roce 1998. Patří mezi největší zpracovatele plastových technologických odpadů z výroby v České republice. Pracuje v ní více než padesátka zaměstnanců a to i v nepřetržitém provozu.



13.54 - Ačkoli se situace v Chropyni přeci jen stabilizovala, podle svědectví redaktorky Deníku to v nejvíce postižených ulicích v blízkosti chemičky vypadá stále poměrně dost dramaticky. Hustý kouř v pravidelných intervalech zahaluje prakticky celou ulici Hrad a mnozí tamní lidé se pohybují venku jen s nasazenými rouškami.

13.34 -Při požáru došlo podle dostupných informací také k poškození vodovodu vedoucího pod továrnou. Kompletní odstávka se ale zatím týká právě jen továrny, co se týče nedalekého sídliště, lidé bydlící tam budou podle starosty patrně až do večera bez teplé vody.

13.26 - Evakuace se týká zhruba tří set lidí, podle chropyňského starosty Jaroslava Hlouška je však zhruba polovina z nich v práci a ve školách a tak se bude jejich počet pohybovat asi kolem sto padesáti. Lidé odjíždějí autobusem do místní tělocvičny, spousta lidí však spíš využila možnosti ubytovat se třeba u příbuzných. "Pokud by bylo potřeba evakuovat všech tři sta lidí, dostali jsme nabídky k ubytování z Kroměříže nebo Hulína. Na měření negativních zplodin se zaměřila okresní hygienická stanice v Kroměříži, a také laboratoře z Rožnova pod Radhoštěm a z Karviné. Výsledky všech tří měření vyšly s příznivým výsledkem. Lidem z nich nehrozí žádné nebezpečí," ujistil Hloušek.

13.15 - Evakuace z nejvíce ohrožených chropyňských ulic Hrad a Františkov byla podle dostupných informací právě změněna z dobrovolné na povinnou. Stalo se tak z rozhodnutí velitele zásahu, který po přehodnocení situace dospěl k závěru, že požár patrně nebude v dohledné době zlikvidován a proto v zájmu bezpečnosti nejbližších domácností nařídil jejich evakuaci. Ta se týká asitří stovek lidí, podle zjištění redaktorky Deníku přímo na místě se ale řadě obyvatel opustit domovy příliš nechce,přestože jednotlivé domácnosti obcházejí policisté a k opuštění bytů a domů majitele vyzývají.

12.58 - Podle aktuálních informací od starosty Hulína Romana Hozy se směrem od Chropyně momentálně valí kouř vinou silného větru právě směrem na jejich město. Občany tam radnice průběžně informuje rozhlasem, doporučuje raději nevětrat.

12.47 - V bezprostředním okolí chropyňské továrny, to znamená v okolních ulicích,stále pokračuje evakuace lidí, kteří o ni projevili zájem. Hasiči mezitím dál bojují s ohněm, který se jim zatím nedaří dostat pod kontrolu. Podle redaktorky Deníku se ale situace v místě přece jen už poněkud uklidnila, přispělo k tomu hlavně vyjádření hygieniků, podle kterých nejsou zplodiny z požáru nikterak dramaticky nebezpečné.

12.23 - Kouř už zdaleka není tolik silný, v poledne už nebyl prakticky rozeznatelný například z Hulína, ani třicet kilometrů vzdálených Otrokovic. Z Kroměříže je ale ještě nad Chropyní stále patrný výrazný šedočerný oblak.

12.12 - Policie zajišťuje seznam osob z nejvíce postižených ulic, které by mohly být případně evakuovány

11.55 - Právě začíná evakuace obyvatel z nejvíce zasažených chropyňských ulic Hrad a Františkov

11.49 - Dopravní omezení: směrem od Kroměříže a Skaštic je úplná úzavírka pro všechny automobily s výjimkou autobusů, které mohou projet s policejním doprovodem

11.30 - Pro dobrovolnou evakuaci občanů bude využita místní tělocvična v Chropyni

11.12 - Hygienická stanice provedla na místě měření splodin a zjistila, že nebezpečné nejsou, dokonce ani nedosahují takových hodnot jako například v Ostravě. Evakuace tedy, pokud vůbec nastane, bude pouze dobrovolná, protože bezprostřední nebezpečí podle všeho nehrozí

11.07 - Státní policii na místě posílí čtyři městští policisté, kteří budou organizovat dobrovolnou evakuaci

10.10 - Obrovský sloup černého dýmu byl údajně ráno vidět až ve vzdáleném Zlíně

10.03 - Požáru přihlížejí desítky znepokojených obyvatel včetně zaměstnanců podniku Remiva, kteří se netají se svými obavami o práci

9.47 - O příčinách požáru zatím hasiči odmítají byť jen spekulovat, ani zdaleka se totiž ještě nedokázali dostat k samotnému ohnisku požáru. Situaci jim ztěžuje především hustý dým z hořících plastů.

9.32 - Nad místem požáru stále přelétávají vrtulníky a kouř se zdá být podle redaktorky Deníku čím dál hustší. V deset hodin by se měl podle dostupných informací sejít krizový štáb a řešit další postup, především co se týče případné evakuace obyvatel

9.28 - Lidé z několika nejbližších ulic přímo v Chropyni dostali už nabídku na dobrovolnou evakuaci, k dispozici by jim mělo být zhruba sto lůžek na kolejích v Kroměříži. Jedná se pouze o ty, kteří nechtějí být obtěžování kouřem a zplodinami.

9.20 - Podle aktuálních informací, které získala redaktorka Deníku přímo na místě požáru od mluvčího hasičů, by zatím obyvatelům Chropyně ani okolních obcí nemělo hrozit žádné vážnější nebezpečí kvůli kouři a zplodinám z požáru.

8.51 - Čistička odpadních vod v Chropyni přestala zvládat nápor, proto hasiči upustili od hašení pěnou a hasí dále pouze čistou vodou

8.30 - Vážení čtenáři, vzhledem k mimořádnému rozsahu požáru továrny na plasty v Chropyni budeme dnes po celý den situaci na místě sledovat on-line. Aktuální informace hovoří o tom, že město nabídlo obyvatelům několika ulic možnost evakuace