Původní informace hovořily o požáru bytu, to se naštěstí neprokázalo, přesto si událost vyžádala zásah krajských zdravotních záchranářů.

„Posádka ZZS ZK ve složení lékař a výjezdová skupina je stále na místě, ošetřuje muže, který se nadýchal kouře,“ potvrdil za krajské záchranáře mluvčí Jakub Omelka.

Další informace k zásahu záchranářů budou podle něj k dispozici až po ukončení události.

„Zásah stále probíhá,“ vysvětlil mluvčí.

Na místo se sešli místní obyvatelé, kteří venčili své psy nebo se šli jen podívat. Šest blikajících vozidel hasičů, sanitka i vozidla policie, to vše budilo pozornost.

Třímetrové plameny

„Viděl jsem to, jak za tím domem šlehaly třímetrové plameny, vypadalo to opravdu hrozně,“ uvedl starší muž, který šel zjistit na místo, co se děje.

„Viděla jsem to z balkónu, měla jsem strach, aby se požár nepřenesl na ostatní domy. Jsme v poměrně hustě obydlené oblasti,“ uvedla paní Věra, která sledovala dění nedaleko vozidel hasičů.

I když požár vzbudil velké obavy a pozornost nejen složek IZS, ale i veřejnosti, přesto hasiči oznámili dobrou zprávu.

Hořel přístřešek vedle domu, na ten se požár díky včasnému zásahu nerozšířil. Ještě po 20. hodině byla ulice nad Vývozem, kde k událost došlo, plná vozidel složek IZS.

