Původně zářil u Krajčů na zahradě Betlém se všemi výjevy, později začal přidávat zvířata. Každý rok mu do jeho sbírky přibývají další, každý rok přidá světelný řetěz na keře a stromy na zahradě. Za jeho adventně vyzdobeným domem a hlavně zahradou, která září do širokého okolí, se sjíždí lidé z celé republiky.

„Původně to byly jen ozdoby keře. Každý rok jsem pak postupně přidával další a další světla. Poté mě napadlo, že bych mohl tady mít i vánoční motivy. I když jsem měl strach, jak budou zvířata a postavy vypadat, přesto jsem se do toho pustil,“ přiblížil začátky své radostné záliby Josef Krajča, který i uplynulý advent doplnil svou vánoční zoo.

„Už mám tady 40 zvířat v životní velikosti a teď jich chci udělat dalších deset, dvanáct, abych jich bylo kolem 50, když zdraví dál,“ přeje si pan Krajča. Podle něj ze současných 28 tisíc světýlek navýší jejich kapacitu na 34 tisíc.

Na fakturách za odběr elektřinu mu pak energetická společnost spočítá odběr za více než šest tisíc korun za měsíc.

„Elektrika, už je trochu problém. Je drahá, ale když přijedou lidi z dálky kteří tak nestihnou dobu, do které svítím, tak jim to znovu rozsvítím. Protože když jedou takovou cestu, tak jim to chci dopřát. Vážím si lidí, kteří se přijdou podívat, chci jim umožnit, aby měli radost,“ usmál se Josef Krajča.

„On sám na tuto zálibu podle svých slov šetří celý rok.

„Nejezdím na dovolené, šetřím na to celý rok. Kdyby jsme byli všichni stejní, tak by všichni chodili na fotbal a nechodili by na hokej,“ vysvětlil důvody po svém usměvavý muž.

Podle něj největší odměnou za jeho snahu jsou reakce dětí.

„Většinou sem chodí ze školky a školky. Dělám to hlavně pro ně, protože z toho mají největší radost,“ svěřil se Josef Krajča z Veselé, který by si současně přál, aby byla vánočně a vesele vyzdobena celá jeho obec.

„Jsme přece Veselá, tak aby u nás bylo veselo,“ vysvětlil.