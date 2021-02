Vlastnil známou oděvní značku. Teď nabízí zdarma speciální QR známky pro psy

Jeho bývalá firma Kara, specializující se na kožené a kožešinové výrobky, byla dlouhá léta jedničkou na českém trhu. Zdeněk Rinth v ní pracoval takřka padesát let – v roce 1973 nastoupil jako praktikant do dílny, aby pak v roce 1990 založil vlastní firmu a slavnou značku Kara koupil. Jenže mu chyběli následovníci, před pár lety mu zemřela žena a on zůstal sám a začal bilancovat, co dál…

Zdeněk Rinth je majitelem firmy Zampi zaměřené na domácí mazlíčky. | Foto: Miloš Šálek