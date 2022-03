Co je nejlepší na tom být mámou? Změnil se mi pohled na život. Najednou se mi otevřely úplně jiné obzory a celý život se nám s partnerem otočil naruby. Je to zázrak, který je nepopsatelný. Poté co jsem ukončila sportovní kariéru, jsem dlouho hledala nějaký hlubší smysl života v práci, hledala samu sebe a v momentě, kdy se mi narodila Izabelka, jsem si všechno uvědomila. Třeba to, že věci, které se mi do té doby zdály důležité a já kvůli nim podléhala panice, až tak důležité nejsou. Je opravdu málo věcí, na kterých hodně záleží, a to si teď uvědomuju každý den. Izabelka je zkrátka nejvíc, co mám, co se nám povedlo. A nevyměnila bych to za nic na světě. Žádná vítězství nebo medaile se tomu nevyrovnají.

Jak jste na tom byla po porodu po fyzické a duševní stránce?

Bylo to období plné překvapení. Šestinedělí nebylo úplně nejsnadnější. Hodně se mi střídaly nálady, což pro nás jako pár nebylo úplně jednoduché. Ale klobouk dolů před mým partnerem, před tím, jak to všechno zvládal, protože se mi snažil nejen po celé těhotenství pomáhat. I teď pomáhá, jak nejvíc může. Takže jsem ráda, že jsem v něm měla a mám opravdovou oporu. Co se týká fyzické stránky, bylo to o něco jednodušší, protože jsem celý život na fyzickou bolest zvyklá. Po porodu jsem se zotavila rychle. V tomhle směru jsem zřejmě díky sportovnímu životu otupělá.

Na velký psychický i fyzický zápřah jste tedy zvyklá byla. Je to dobrá průprava na mateřství?Já mám spíš pocit, že od té doby, co jsem s profesionálním sportem skončila, tak mi energie naopak ubývá a často si uvědomuji, že už nejsem nesmrtelná, jak jsem sama sebe vnímala dřív. (smích) Nemusela jsem moc spát a i přes neskutečnou fyzickou dřinu mi nepřišlo, že by to bylo tak náročné. A teď mi to vstávání, nespaní dělá občas docela problém. Do toho práce… Je to jízda.

Necháte si, co se týká výchovy, od někoho poradit?

Maximálně od mamky. Ale spíš se učíme od Izabelky. Brát si příklad z někoho jiného asi není úplně na místě, protože každé dítě je trochu jiné a to, co zabírá na jedno, samozřejmě vůbec nemusí fungovat na druhé. Já se řídím spíš instinktem. Máma to přece pozná, příroda to tak moudře zařídila. Takže to dělám tak, jak to cítím, a mluvit si do toho moc nenechám, i když si uvědomují, že jsou věci, které jsou léty ověřené, takže některé aplikuji, ale rady od cizích lidí si k sobě až tak nepouštím.

Máte představu, jakým směrem se výchova Izabelky bude ubírat?

Myslím si, že dítě potřebuje nastavit hranice, a já nebudu rodič, který dítě nechá dělat všechno, co chce. Nejen u dětí, ale obecně je důležité nastavovat hranice, kam až si lidi pustíte. A je to vlastně jedno z témat, která jsem v hlavně v minulosti hodně řešila. Podle mě není dobré, aby dítě bylo vychováváno jako malý anarchista. (smích)

Nestrašily vás kamarádky třeba tím, že až se malá narodí, tak se nevyspíte a podobně? Bez zkušeností žena neví, do čeho jde, je to jedna velká neznámá. Byla realita těžší než představy, nebo jednodušší?Jednodušší. Podle mě se lidi hodně soustředí na ty negativní věci a o těch pozitivních už tolik nemluví. Já si třeba vůbec nepřipouštěla, že by malá nespala. Naopak jsem si říkala, že naše dítě spát bude a hotovo, ať si každý říká, co chce. A ve finále to tak je. Nebo teda zatím to tak je, protože ono se to může rychle změnit, ale malá spí hodně. Je to možná tím, že jsme s partnerem spáči, tak to má asi po nás. Spí celou noc a dneska už skoro ani nevstáváme, nebo výjimečně. Je to opravdu tak, že Izabelka zatím spí souvisle osm až deset hodin.

Co z produktů pro miminka považujete za nejužitečnějšího pomocníka?

Velmi užitečný je, protože už Izabelku přikrmujeme, mlékovar. Teda alespoň my mu tak říkáme. Je to taková ohřívačka na vodu. Když zmáčknete knoflík, teče z ní voda v teplotě, která je vhodná na přípravu a následnou přímou konzumaci mléka. Urychlí to práci, protože než jsme ohřáli, nebo pak naopak zchladili vodu na požadovanou teplotu, tak to bylo zdlouhavé. Takhle si třeba před cestou natočím vodu do termosky a vím, že má teplotu, kterou potřebuji, a můžu pak během dne Izabelce udělat kdykoli mléko v ideální teplotě.

Takže máte ráda produkty, které vám ušetří čas.

Přesně tak. Proto mám v oblibě i dávkovače na mléko. Jsou to kelímky, do kterých si odsypete požadovaný počet odměrek suchého mléka a pak už jen odměřenou dávku smícháte s teplou vodou, což je taky šikovné. A pak bych ještě zmínila houpátko, do kterého Izabelku dáváme. Obzvlášť praktické to je ve chvíli, kdy nemůže usnout a nám se nedaří ji ukolébat. Večer, když nám rodičům už chybí energie, tak ji občas na chvíli posadíme do houpátka, které přehrává písničky, sedneme si k ní, držíme ji za ručičky, ale o to, že se pohupuje a něco se děje, už se postará to šikovné houpátko. (smích) Naše dítě je akční, ona potřebuje být pořád v pohybu.

Ta je asi jako vy, protože neposedíte a s Izabelkou zvládáte také pracovat.Jsem zvyklá pracovat celý život a přiznám se, že týden, kdy bych byla doma jen s Izabelkou, je pro mě problém. Mám totiž pocit, že když nejdu třeba na ty tři hodiny denně něco dělat, tak jsem nesvá a je mi to vyloženě nepříjemné. Já naopak obdivuju všechny maminky, které to jako já nemají a zvládnou být celé dny jen s dětmi, což je pro mě v tuhle chvíli nepředstavitelné.

Takže to není o tom, že byste musela chodit do práce kvůli výdělku. Zkrátka máte potřebu zabývat se něčím dalším.

Je to tak. Jsem nezmar a musím se hodně zaměstnávat prací. Jinak jsem nevrlá a začínám mít tendence být nepříjemná, což nikomu nepřeju. (smích)

Když se bavíme o práci, čemu se věnujete?

Od února nastupuji do Showtime. Do toho se věnuji svému nadačnímu fondu Gábi, ve kterém pomáháme lidem s poruchami příjmu potravy. Tuto práci zvládám z velké části i online, takže je to při mateřské ideální. K tomu se snažím věnovat svým sociálním sítím, hlavně Instagramu.

Kdo vám pomáhá s péčí o dceru?

Nejvíc partner, protože dokud je Izabelka takhle malá, babičky využívat moc nechceme. Snažíme se být maximum času spolu, i když jsem v práci. Když odjedu na dvě tři hodiny z domu, nechám Izabelku s partnerem, který ji vezme většinou do kočárku a jedou na procházku po okolí, do lesa, do přírody. Tam vím, že jí je dobře a v kočárku navíc spí. Tak nemám výčitky, že bych jí v tu dobu chyběla.

Umíte vůbec odpočívat?

S dětmi to moc nejde, a to mám jen jedno! Nechápu, jak to lidé dělají, když mají těch dětí víc. (smích) To obdivuju a mám před takovými maminkami velký respekt. Já si to zatím neumím představit, že by tu kolem mě běhalo více dětí. Ale umím si představit, že v jistou dobu to naopak může být pro rodiče ulehčující, protože si spolu děti vyhrají a té pozornosti pak nevyžadují tolik. Ale do té fáze jsme se ještě nedostali, takže to jsou jen takové mé domněnky.