„Nápad začít psát vznikl v době, kdy vážně onemocněl můj táta a jeho prognóza nebyla dobrá. Řekla jsem si, že budu přes den s ním, jen večery patřily divadlu. Psaní se v té době stalo takovým mým ventilem. Pak jsem někde veřejně plácla, že píšu, a nakonec mě nakladatelství samo oslovilo s tím, jestli by to mohli vidět,“ vypráví Jana o své první knize Jak přežít svého muže.

Měla takový úspěch, až ji to překvapilo. „Čtenářky se mi pak začaly hromadně ozývat, že chtějí pokračování. Já ale nevěděla, jestli se mi to podaří znovu. No a teď po vydání Coury jsem vlastně v podobné situaci a hledám další nosné téma,“ popisuje autorka.

Vždycky ji pobaví, když jí čtenářky píšou, že knihu přečetly za dva dny. „To si sama v sobě říkám – vždyť já to tvořila tak dlouho, nehltejte to tolik!“ směje se a jedním dechem dodává, že ji takový zájem samozřejmě těší. To recenze svých knih záměrně nesleduje.

„Stresuje mě to. Konstruktivní kritiku zvládám, ale někdy jsou lidi zlí a to číst nepotřebuju. Nemám ambici, aby se moje knížky líbily všem, ale rozstřelí mě zesměšňující komentáře, netuším, proč to ti lidé dělají. Nejhezčí je, když mi čtenáři sami napíšou – pozitivní zpětná vazba se ke mně vždycky dostane.“

Panika ze vší

I já patřím ke čtenářkám, které Janinu poslední knihu zhltly za pár dní. Zvlášť se mnou zarezonovala část, kde hlavní hrdinka popisuje svůj zoufalý boj s vešmi, které chytila od své dcery, což sama dobře znám. Pro dvě dlouhovlásky zoufalství!

„Tady jsem čerpala z vlastní zkušenosti, ostatně děti nosí vši ze školy asi jako v každé rodině. Nepomáhalo nám nic! Jediné, co nakonec zabralo, byla návštěva Vší kliniky. Od té doby mám ze vší obsesi a na zmíněnou kliniku chodím pravidelně na detekci, kdy mi hloubkově kontrolují hlavu, hlavně před natáčením. To bych se asi zbláznila, kdybych na place něco roznesla,“ děsí se herečka.

Jinak s vlasy žádné velké problémy nemá, patří k ženám, kterým stačí je umýt a jít. Pokud ovšem nejsou vystaveny extrémní zátěži, jako zrovna teď.

„Točím horor pro zahraniční produkci, kde mi udělali takové velké napudrované vlasy, vysoký drdol à la helma. Vůbec mi to pak nešlo smýt, z vlasů se stala deka a odmastit a rozčesat šly jen po nanesení velkého množství silikonového kondicionéru, po kterém mě ale zase začala svědit vlasová pokožka,“ přiznává Jana a dodává, že se právě chystá otestovat tuhé šampony.

„Je mi sympatický bezobalový koncept. Připravujeme i hezkou spolupráci s drogerií dm, která se týká jejich stáčírny ekologické drogerie. To mi dává smysl, podporovat takové projekty.“

Recept na revma

Z tématu o ekologii přecházíme na péči o zdraví a ke sportu. „Ačkoli mám sportovní základku se zaměřením na atletiku, cvičím nerada, žádný zážitek z toho nemám. Na druhou stranu je to pro mě nutnost, protože mi před třemi lety diagnostikovali revmatickou artritidu. Nebyla jsem nikdy moc nemocná, ale co si pamatuju, vždycky mě trápila záda,“ říká herečka s tím, že se sice snažila cvičit, přesto se ale cítila hůř.

„Necvičila jsem správně. Teď jsem našla kliniku sportovní medicíny, kde mi konečně pomohli. Zjistili, že problém mám v kyčlích, které mě sice nebolí, ale jak je tělo propojené, problém se projevil jinde. Úleva přišla díky správnému protahování a uvolňování,“ pochvaluje si Jana.

Jediná závislost

Co se kosmetiky týká, přiznává Jana svou už patnáct let trvající závislost, jedinou, kterou kdy v tomto směru zažila. „Je to parfém, který jsem kdysi dostala od svého bývalého muže k Vánocům. Zamilovala jsem se do té vůně tolik, že ji žádná jiná od té doby nenahradila. Nemůžu bez ní být,“ prohlašuje Jana a rovnou svou vůni Jeanne od značky Lanvin vytahuje z kabelky, aby si k ní zasněně přivoněla.

„Nakoupila jsem si teď rovnou šest balení, protože v kamenných obchodech už ji nemají, jen v e-shopech a já se bojím, že už ji možná ani nebudou vyrábět,“ strachuje se.

Zkoušela i jiné vůně, ale marně. Všechny ostatní měly nějaký podtón, který jí neseděl. „Byla jsem pak nervózní, a dokonce se mi několikrát stalo, že jsem se musela jít osprchovat. Asi vypadám jako blázen, ale prostě to tak mám,“ směje se.

Práce s hlasem

Po natáčení zmíněného hororu čeká Janu práce na audioknize. „Budu namlouvat svoji knihu Coura. S několika mými kolegy jsme se shodli na tom, že i když se to možná nezdá, jde o asi nejtěžší hereckou disciplínu. Natočit kolem čtrnácti hodin textu, který musíte sami utáhnout, mít perfektní techniku a přednes, je fakt náročné,“ popisuje herečka s tím, že sama zná mnoho slavných herců, kteří namlouvání zkusili a po čtyřech pěti kapitolách ho vzdali.

„Moje první kniha má třináct hodin. Dohromady to představuje asi 100 hodin čistého produktivního času, přesto se na to těším, jsou to přece jen moje texty,“ uzavírá Jana.

Ze života

Kniha Jany Bernáškové Coura popisuje lásku v různých podobách, vypráví o mateřství, které nemusí každou ženu naplňovat, a hledání štěstí, jež máme často na dosah ruky, a přesto ho dokážeme obejít.

Podle herečky se v knize pozná snad každá žena. Nebojí se otvírat i choulostivá témata, třeba zda je možné milovat dva muže, anebo ženu, i když nejste na holky, a zda jsou na prvním místě v životě každé ženy její děti.

Moji oblíbenci

„Se značkou Vichy spolupracuji už přes dva roky a jejich produkty mi maximálně vyhovují. Všímám si na sobě i na ženách ve svém okolí, jak se pleť po čtyřicítce skokově mění a je prostě znát, jak se o sebe člověk (ne)stará. Já tedy na sobě ten efekt pravidelné péče vidím.

A parfém Jeanne od Lanvin je moje patnáctiletá a jediná voňavá láska, jinou vůni nemohu používat. Jsem hypersenzitivní a z některých parfémů je mi až nevolno.“

S dcerou

„Spolupráce na Instagramu jsou náročné, ono to fakt trvá, než vznikne dobrá fotka a smysluplný a pokud možno aspoň trochu vtipný obsah. S mojí patnáctiletou dcerou Justýnkou máme, i když jsme každá jiná generace, rády značku Max Factor, z dekorativní kosmetiky mám od nich asi všechno.

Sama jsem jejich produkty používala už dlouho před tím, než mě oslovili, což je vlastně splněný sen. Naprosto skvělé jsou třeba jejich make-upy. Vyhovuje mi, jak dobře jejich dekorativka drží a jaký nabízí výběr barev. Potřebuju, aby mě bylo vidět v divadle i na třicet metrů a Max Factor tohle splňuje.“