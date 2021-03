Herci to někdy nemívají snadné. Kvůli vysněné roli musejí mnohé obětovat: změnit svůj vzhled, nechat si ostříhat vlasy, začít pořádně trénovat. Z divadelního představení, které se konalo ve sklepě, si například Petra Bučková dokonce odnesla zánět močového měchýře. A pak přijde koronavirus… „Ale stojí to za to, jsou chvíle, na které se nezapomíná,“ říká herečka. V rozhovoru také naznačila, jaké je to žít s kouzelníkem.

Natáčení nového seriálu České televize Hlava Medúzy - na snímku Petra Bučková. | Foto: Deník / Attila Racek

V seriálu Hlava Medúzy hrajete akční policistku, která ráda pracuje v terénu. Užila jste si akce i coby herečka?

Jednoznačně! Chytlo mě to už asi dva roky před samotným castingem. Začala jsem střílet a jezdit na ranč s kaskadéry z Filmka Tactical Teamu. Když se mě Filip Renč zeptal na castingu, který byl mimochodem velmi akční, takže žádné odříkávání monologů, jestli střílím, měl to evidentně zjištěné. Dodnes nevím odkud. Možná sociální sítě? Vždycky se vám jako herci hodí dělat něco, co vás baví, a je to navíc použitelné ve filmu. Nikdy nevíte! Už jsem například skoro pohřbila francouzštinu, že ji neužiju – a jak se mi pak několikrát hodila!