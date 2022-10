Vaše dcera hrála Alenku už před lety v pražském Divadle Hybernia. Viděla jste ji tehdy v představení, nebo až teď to pro vás byla premiéra?

Víte co, já jsem tu Sněhovou královnu před x lety, už nevím, jak je to dlouho, hrála také, a Andulka tam i tehdy byla moc krásná.

Váš syn Felix při představení dirigoval živý orchestr. Co jste říkala na něj?

Musela jsem nahlédnout, jak to dirigoval, a musím říct, že byl boží. Pro oba mám jen slova chvály, nic jiného.

Felix jr. se vrhl na dirigování po manželovi, po kom myslíte, že je z vás dvou Anička?

Anička je určitě po mně. (smích)

Radí se s vámi ještě ohledně některých věcí, nebo už si jde svou vlastní cestou?

Co se týče kariéry, neradí se s nikým, jde si svou vlastní cestou. Má své představy, co by chtěla dělat, a snaží se je naplnit. A co se týče ostatních věcí, radí se se mnou, ale tajně. (smích)

Vy sama jste bývala dlouhé roky ikonou mnoha dětí. Vaše žížala Julie byla legendární. Je těžší vystupovat pro děti než pro dospělé?

Vystupovat pro děti není vůbec žádný problém. Jsou krásně bezprostřední. Ale mně se pro obě publika vystupovalo úplně stejně dobře.

Máte na kontě mnoho pohádek. Uvidíme vás ještě v nějaké?

Něco je v plánu, zkoušíme, ale zatím víc nemůžu prozrazovat. Brzy se ale vše dozvíte.

Na premiéru jste dorazila společně s manželem. Návrat se tedy vydařil a jste spolu?

Jak už jsem někde říkala, Felix nikdy úplně neodešel. Vídali jsme se skoro každý den u nás doma, fungovali jsme nějakým způsobem jako rodina a nebyla pravda, jak se někde psalo, že by na nás manžel zanevřel a odřízl nás. To byly lži. Všichni jsme se vídali a jsme spolu pořád.