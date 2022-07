„Cvičím od 18 let, akorát až sociálními sítěmi máte možnost do nějaké míry sdílet více naše životy a nečerpat pouze z toho, kde se co dočtete. Moji věrní sledující vědí, že cvičení je můj životní styl a droga, že i před přípravou na soutěž jsem byla čtyřikrát v týdnu ve fitku, takže si v tom pokračuji,“ vzkazuje Hana Mašlíková.

Mašlíková si splnila sen, je fitness hvězdou. Teď prozradila svou hlavní zbraň

Jak sama říká, nepatří mezi lidi, kteří cvičí jen kvůli létu do plavek, kvůli dovolené nebo bůhví čemu jinému. „Já se prostě udržuji v kondici celý rok,“ okomentovala svůj životní postoj se zatnutým bicákem.

O pozitivní komentáře ke svým snímkům zveřejněným na instagramu tak nemůže být nouze. „Jsi neuvěřitelně překrásná kočenka sexy jako vždy Haničko,“ libuje si například Václav Petřík.

„Krásná, štíhlá taková postava. Wau,“ tleská zase Vlasti Melichová.

Velké naděje nyní příznivci vkládají do nové kolekce fotek, které Hana Mašlíková nafotila s fotografkou Anetou Kupcovou. Její postava v plavkách mimo jiné vynikne před rozměrným oknem.

A co velkého chystá v budoucnu? „Lidé se mě ptají, jestli budu mít nějakou další výzvu. To nikdo nevím, prostě se zase jednou probudím s šíleným nápadem a budu ho chtít zrealizovat, ale kdy a co, to zatím nevím ani já," říká.