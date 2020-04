Občas, když na večírku vázne zábava, začnu zpívat: „Z PLR do MLR jel jsem přes ČSSR, SNB mé DKW si stoplo na TK…“. Když skončím, rozhostí se obdivné ticho a pak veselí ožije. Všichni kroutí hlavou nad mým géniem a na chvíli se stanu středem pozornosti. Za tuto funkční náhražku osobního kouzla mohu děkovat jedinému člověku – zpěváku Ivanu Mládkovi.

Hudebník, textař, humorista a malíř Ivan Mládek. | Foto: Archiv Ivana Mládka

Snad všechny Husákovy děti vyrostly na vašich písničkách. Sám jsem jedním z nich. Čím si vysvětlujete, že dva, bezmála padesátníci, kteří se ani neznají, si spolu na pálení čarodějnic zazpívají unisono „Jedu takhle tábořit Škodou 100 na Oravu…“?

Neumím si to vysvětlit. Původně jsme hráli s Banjo Bandem jen americké jazzové evergreeny, písničky jsem začal psát až na přání agentur kvůli lepší prodejnosti. Bral jsem je jako nutné zlo, abychom mohli hrát svoji oblíbenou muziku. A v podstatě to tak bereme do dneška. Ale ne, že by nás netěšilo, že se naše písničky nečekaně ujaly.