Kirk Douglas: Byl potomkem emigrantů a brousil kolem Barrandovských ateliérů

Když ve středu 5. února zemřel slavný americký herec Kirk Douglas, přijal to svět s posmutnělým úsměvem. Život této hollywoodské star byl totiž beze zbytku naplněn. Otec neméně populární hvězdy Michaela Douglase měl v rukou nejkrásnější ženy své éry, zahrál si ty nejlepší role – a jako by toho nebylo dost, ještě se dožil neuvěřitelných 103 let.

Kirk Douglas | Foto: Shutterstock