Žebříček zveřejnil online server Design Bundles. „Týká se devětadvaceti nejpopulárnějších členek královských rodin z celého světa. Tvůrci se podívali na četnost, s jakou se jejich jména objevovaly na různých internetových platformách - při vyhledávání přes Google, při používání takzvaných hashtagů na Instagramu, a v různých mediálních výstupech," shrnuje britský list Express.

Přední příčky obsadily členky britské královské rodiny, jejich pořadí ovšem mnohé překvapilo. „Titul ‚nejvlivnější členka královské rodiny na světě‘, získala Meghan, královna Alžběta II. skončila na druhém místě, třetí nejpopulárnější se stala Kate," shrnuje britská mutace časopisu Marie Claire.

Výsledky jsou založeny zejména na kombinaci všech tří zkoumaných platforem. „V uplynulém roce si lidé Meghan googlili měsíčně v průměru 7,4 milionkrát. Byla zmíněna v 11 200 článcích v různých médií, a její jméno se stalo hashtagem na Instagramu 10,4 milionech případů," doplňuje Marie Claire. Například Kate, vévodkyně ze Sussexu, má na kontě ještě více hashtagů na Instagramu - celkem 13 milionů, čímž ji lze podle serveru Express označit za Instagramovou královnu. Meghan ji ale přeskočila v "googlení", a tak celkové výsledky hrály v její prospěch.

Podle tvůrců žebříčku je hlas Meghan, byť už není aktivní členkou královské rodiny, velmi silný. „Meghanina odvaha mluvit o tématech jako je rasismus, nutnost rodičovské dovolené či posilování postavení žen, se liší od všech ostatních členů královské rodiny. Její hlas je mocný a posilující," uvedli zástupci Design Bundles, kteří studii nechali vypracovat.

Královna při sečtení všech třech "disciplín" skončila druhá. „Alžběta II. byla googlena měsíčně 3,3 milionkrát, ovjevila se v 10,3 milionu hashtagů na Instagramu a byla zmíněna ve 2 200 mediálních článcích. Tato čísla ukazují, že královna navzdory svému vysokému věku zůstává respektovanou postavou, která vede monarchii i královskou rodinu v turbulentních časech," poznamenává server Mirror.

Nekorektní Charles?

Co se týče Meghan, jen nedávno se její jméno opět objevilo v médiích v souvislosti s tím, co s manželem Harrym prozradili při letošním šokujícím rozhovoru s moderátorkou Oprah Winfreyovou. Manželé se v otevřeném interview zmínili, že nejmenovaný člen královské rodiny se před narozením jejich prvního společného dítěte, syna Archieho, vyptával, jakou může mít dítě barvu pleti - mělo jít o narážku na Meghanin afroamerický původ.

Jméno konkrétní osoby vévoda a vévodkyně ze Sussexu odmítli prozradit a od té doby je předmětem nejrůznějších spekulací. „Nová kniha spisovatele Christophera Andersena, nazvaná Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan, naznačuje, že to byl princ Charles, Harryho otec, kdo spekuloval o možné barvě pleti svého budoucího vnuka - čímž nechtěně odstartoval rozkol mezi manžely a zbytkem královské rodiny," shrnuje server Page Six.

Zdroj, který Andersen pro knihu získal, tvrdí, že Charles se o téma barvy pleti příštích potomků Harryho a Meghan začal zajímat hned poté, co bylo oznámeno zasnoubení páru. „Údajně ve stejný den položil otázku své manželce Camille: Zajímalo by mě, jak budou vypadat jejich děti," připomíná tvrzení obsažené v knize server Page Six. Debaty na stejné téma pak údajně v Buckinghamském paláci zesílily poté, co bylo oznámeno, že je Meghan těhotná.