Lukáš: Já si pamatuju první moment, když jsem Honzu viděl. To bylo v telce během castingového dílu SuperStar. Řekl jsem si: „Panebože, co to je za hrůzu.“ Měl totiž snad milion náušnic v uchu, nagelované vlasy, upnuté tričko na tělo. Pak jsem ho ztratil na dva tři roky z očí a vyloupl se z něj moc hezkej a fajn kluk.

Kdo koho pozval na rande?

Lukáš: Honza uháněl na rande půl roku mě, ale pořád se nám nedařilo najít termín, kdy bych mohl já nebo on. Pak jsem ho potkal v jednom klubu na party, dali jsme se do řeči a tance a táhli to až do deseti ráno.

Honza: Skutečné rande následovalo o týden později. To byl Lukáš po oslavě narozenin svého kamaráda, takže nebyl v úplně nejlepším stavu. Měl návaly horka a totálně z něj lilo.

Lukáš: Ale Honza to dal a já viděl, že to není jen vzhledová záležitost, ale že o mě má fakt zájem. Já, kdyby z někoho tak na rande lilo, bych utekl. (smích)

Lukáši, jste Honzův manažer. Spolupráce se tedy vyvinula až během vztahu?

Lukáš: Přesně tak. Nikdy jsem neměl v plánu po pracovní stránce s Honzou fungovat. Bál jsem se, že by nám to narušilo vztah. Ale po asi roce a půl jsem se nemohl dívat na to, jak špatné má kolem sebe manažery a jeho kariéra jde ke dnu.

Honza: Je to tak. Málokdo ví, že když jsem začal chodit s Lukášem, měl jsem na účtu asi už jen dva tisíce a žádné koncerty na dohled.

Lukáš: On to přede mnou asi dva měsíce vztahu tajil, že je na tom tak špatně. Když to prasklo, začal jsem mu samozřejmě pomáhat a věřil, že se to zlepší. Z krátkodobé výpomoci je nakonec už víc než sedm let krásné spolupráce.

Zvyk podávání si rukou: Znali ho už v Babylonii, kořeny má v uzavírání dohod

Co všechno jste spolu dokázali překonat?

Honza: Asi nejtěžší období bylo ze začátku našeho vztahu. Moji manažeři si nepřáli, abych se s Lukášem objevoval na veřejnosti. Dokonce nechtěli, abychom spolu třeba šli i po ulici. Že prý by to kazilo moji image, která měla být pro fanynky.

Lukáš: Pamatuju si, že jsme šli kolikrát třeba do kina a Honza šel po levém a já po pravém chodníku, takže nás dělila silnice. Těžká romantika to byla, no…(smích)

Honza: Zpočátku jsem se snažil přáním manažerů vyhovět, ale pak mi to přišlo už na hlavu. Řekl jsem jim, že s Lukášem budu chodit veřejně. A začalo peklo. Objednali si u svého známého šéfredaktora jednoho bulvárního webu spoustu článků proti Lukášovi.

Lukáš: Vycházelo fakt hodně nepěkných článků o tom, jak chci Honzu okrást, zničit mu kariéru atd. Ale my se nedali, a podívejte. Jsme spolu už devět let.

Lukáš je starší. Je tedy ve vztahu tím klidnějším, rozvážnějším?

Honza: Musím uznat, že to tak je. Lukáš je na to logické myšlení a rozhodování a já jsem zase takový ten umělecký bohém, který určité věci neřeší nebo si je neuvědomuje. Vždycky říkám, že kdyby bylo zemětřesení, tak Lukáš během něj stihne v klidu zabalit, uvařit oběd na cestu, a ještě poklidit dům. Zatímco já bych se hroutil strachy někde v rohu.

Máte klidnou domácnost, nebo patříte k takovým těm „Italům“?

Honza: Lukáš je ten největší profík v tom, udělat ze mě totálního Itala. (smích) Ví, jak na mě, jak mě rozčílit a občas mě popichuje, až vybouchnu.

Lukáš: Ale musím to zaťukat. Moc se nehádáme. Jedině kvůli Honzově řízení.

Honza: Tak začni řídit ty, a uvidíme, zda budeš lepší řidič! (smích)

Lukáš: A je to tady. Dotkl jsem se citlivého místa.

Honza: Ale je pravda, že se jinak fakt nehádáme. Za těch devět let nebylo období, kdy bychom chtěli být třeba několik dní od sebe.

Miss OK je okouzlující blondýnka z Liberce Hana Cermanová

Kdo z vás přijde jako první a urovnává hádku?

Lukáš: Většinou přilezu já. Protože my se hádáme fakt jen kvůli blbostem, jako je to řízení nebo třeba že Honza chaoticky přeorganizuje moje věci a já je pak nemůžu najít. A on dokáže trucovat dlouho.

Honza: Přileze hlavně kvůli tomu, abych mu uvařil, jinak by byl o hladu. (smích)

Jak to máte s pořádkem?

Lukáš: Miluju mít věci na svém místě a mít v nich systém. Zato Honza je pravý opak. Ale zase musím říct, že uklízí celý dům. A sám!

Honza: Monča Bagárová mi vždycky doporučuje svou paní uklízečku na velký úklid domu. Ale já bych k sobě domů nemohl pustit někoho cizího. I když máme fakt velký dům, tak si ho chci uklidit úplně sám, protože pak bych nebyl spokojený a stejně bych našel, že je něco špatně.

Honza má opravdu velkou fanouškovskou základnu. Budovali jste ji společně?

Honza: Než mi začal Lukáš dělat manažera, tak jsem na tom byl opravdu bídně. Žádné koncerty, prakticky žádná fanouškovská základna. Moc mi v tomhle směru pomohl, protože ví, jak na to a co by mohlo u lidí fungovat.

Lukáš: Je to tak. Ale je důležité říct, že bez Honzovy lidskosti, talentu a toho, jak to skvěle umí rozjet na pódiu, by tohle všechno bylo jen poloviční. Opravdu se v tomhle doplňujeme a musím to zase zaťukat. Jako celek jsme fakt dobrej tým.

Televizní diváci vás nedávno viděli v pořadu Výměna manželek. Nechápu, jak někdo do tohoto projektu může vstoupit dobrovolně, takže se ptám, proč vy?

Lukáš: Já si právě myslím, že úplně každý z nás by tenhle pořad chtěl v hloubi duše zkusit, ale na to, aby do toho šel, nemá tu finální odvahu.

Honza: Určitě za tím nebyla finanční stránka. Když tahle nabídka od producentů pořadu přišla, v první sekundě jsem řekl, že absolutně ne! Ale pak mi to začalo hlodat v hlavě, protože tu show miluju. A když už mi i moje kamarádka Monča Bagárová řekla, ať do toho jdeme, a to jsem u ní taky spíš čekal, že řekne, že jsme blázni, bylo jasno.

Lukáš: A musíme s Honzou shodně říct, že to byla naše nejlepší životní zkušenost. Hned bych si to dal znovu!

Hana Vagnerová: Po bolestivém rozchodu si už soukromí chráním víc

Výměna manželek znamená, že jdou do rodin manželky.

Lukáš: My fakt neřešíme, jestli je někdo z nás manželka, nebo jak si to lidi chtějí přebrat. Jsme prostě dva partneři a řekli jsme si, kdo půjde do té druhé rodiny a kdo zůstane doma.

Honza: Původně jsem si moc přál, aby do nové rodiny jel Lukáš a zkusil si to on, být v jiné domácnosti. Ale nechtěl.

Lukáš: V čem je Honza totiž ještě kouzelnej, je jeho láska k dětem. Jeho byste chtěli mít za strejdu všichni. Jednou bude opravdu perfektní táta. A jelikož jsme tipovali, že dostaneme rodinu se spoustou dětí, jel nakonec on. Já náhradní mamince pro změnu připravil velké relax a zážitkové období.

Neobával jste se nějakých nekorektních poznámek na svou osobu? Kvůli orientaci, Honza kvůli barvě pleti.

Honza: U mě je to snad ta nejhorší kombinace. Že jsem Rom, a k tomu ještě gay. Za ty roky jsem ale na určité nadávky a řeči zvyklý a už to nevnímám. Samozřejmě to občas zabolí, ale kdybych to měl neustále řešit, tak se zblázním…

Lukáš: Mně se líbí, že Honza díky svému charakteru dokázal změnit názor na sebe i u hodně velkých odpůrců jeho osoby. A věřím, že ve Výměně manželek si ho lidi zamilovali.

Byly u Výměny slzy?

Honza: Byly. Ale i u Lukáše. Bylo to pro nás tak krásné a silné natáčení, že jsme u finálových Osmi očí brečeli všichni. Snad nikdy jsem neviděl Lukáše brečet tak jako tam.

Lukáš: Protože tam někdo z produkce loupal cibuli. (smích)

Honza: Kecá. I když to nedává najevo, tak je taky citlivej. A věřím, že si pobrečí všichni a taky je to zahřeje u srdce…