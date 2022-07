Sonda do pravěku, amfiteátr a na závěr muzeum. Výlet na sever stojí za to

Sedněte do auta, koukněte se na jízdní řády. Vzhůru na výlet! Kousek za hranicemi Zlínského kraje najdete skvělé místo, který pro vás vybral reportér Deníku. Zavede vás nejen do krásné přírody, ale také daleko do minulosti, až do dávné doby kamenné. A komu by to nestačilo, může si posloužit ryze současným závodním vzrušením.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Mamutí stezka | Foto: Deník/Ivan Němeček