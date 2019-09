Bianca Rose - Dámy hudební scény v Alternativě ve Zlíně

V Alternativě - kulturním institutu Zlín vystoupí britsko-jamajsko-nigerijská soul-folková písničkářka Bianca Rose. Při zpěvu svých originálních písní o životě a lásce se buď doprovází sama nebo využívá služeb nejtalentovanějších hudebníků. Populární je na obou stranách Atlantiku – početné příznivce má i v USA.

Akce se koná v pondělí 18. února 2019 od 18 hodin.

Bianca Rose (UK) – zpěv, kytara, ukulele, Adam Tvrdý – kytara, Petr Dvorský – kontrabas.

Bianca Rose se sama doprovází na kytaru a ukulele. Po vydání svého debutového EP Truth and Tiny Tragedies v roce 2007 se londýnská soul-folková zpěvačka a skladatelka, inspirována ve své tvorbě takovými jmény jako jsou John Mayer, Nina Simone a Dinah Washington, stáhla do pozadí a psala písničky pro jiné hudebníky (například pro Annastasiu). Nyní se vrátila zpět do centra pozornosti, když vydala v roce 2017 své debutové album No Fear Here.

Vstupné: 120 Kč, studenti, senioři 50 (Vstupenky je možno zakoupit v Městském informačním a turistickém středisku, přízemí radnice nebo v Alternativě před akcí.)