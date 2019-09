Čínský národní cirkus ve Zlíně

Nejlepší akrobatická show Čínského národního cirkusu, který oslaví v roce 2019 své 30. výročí.

Těšit se na něj můžete v pondělí 21. ledna 2019 od 19 hodin ve Zlíně, a to v tamní v tamní sportovní hale Euronics. Uvidíte jejich novou jubilejní „BEST OF" show THE GREAT WALL, která nabídne to nejlepší z čínské akrobacie. Na show vystoupí 30 špičkových artistů s 30 oceněnými výstupy.

Artistický ohňostroj s příběhem a historie tradiční Číny soustředěná kolem největší, pověstmi opředené stavby světa Velké čínské zdi se rozzáří v obvyklém uměleckém rámci spojujícím v jedinečné symbióze akrobacii, tanec, divadlo, hudbu a humor. Tradiční jeviště a pestrobarevné folklorní kostýmy z Říše středu doplňují tuto imaginární cestu diváka do jiných časů a jiného světa.

Vystoupení Čínského národního cirkusu v evropských metropolích vidělo již více než 11 miliónů návštěvníků a soubor vždy sklízí bouřlivé neutuchající ovace po každém akrobatickém čísle. Je to způsobeno také unikátností projektu, umělci Čínského národního cirkusu nemají po světě žádnou konkurenci a nastavují opravdu vysokou laťku, ke které se zatím nikomu nepodařilo ani přiblížit, natož ji překonat. Z hlediska počtu vystoupení a prodaných vstupenek je Čínský národní cirkus historicky nejúspěšnější celovečerní akrobatickou show.

Vstupenky zakoupíte na www.vstupenky.ticket-art.cz.