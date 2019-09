Kino Napajedla: After: Polibek

Promítání filmu After: Polibek se koná v sobotu 11. května 2019 od 18 hodin v Kině Napajedla. Vstupné je 110 korun.

USA, 2019, délka je 106 minut.

Drama / Romantický.

Režie: Jenny Gage. Předloha: Anna Todd (kniha). Scénář: Susan McMartin. Kamera: Tom Betterton, Adam Silver. Hudba: Justin Caine Burnett.

Nevhodné pro děti do 12 let.

Po vašem poprvé už nebude život jako dřív. Hlavní hrdinka Tessa je vzorem hodné holky. Příkladná pilná studentka, vzorná dcera, pozorná a věrná kamarádka, skvělá studentka prvního semestru s velkými ambicemi a plány do budoucna. Její učebnicový životní plán ovšem nepočítal s tím, že se objeví tajemný kluk Harding Scott. Nijak zvlášť oblíbený, drzý a nafoukaný samotář s pronikavým pohledem a s pověstí „od něj se drž radši dál“. Je nebezpečný... a nebezpečně přitažlivý. Zakázané ovoce přitahuje i hodné holky a Tessa se přes veškerá varování vrhá do vztahu, který se všeho nejvíc připomíná horskou dráhu. Je stejně děsivý jako vzrušující, přináší pláč i nepopsatelné štěstí, něhu i krutost a nikdy nejede v klidu po rovině. Má takhle vypadat láska? Síla jejich vztahu a vášně mění všechno, co doteď znala a co od svého života čekala.