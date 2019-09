Kino Napajedla: Colette: Příběh vášně

Promítání filmu Colette: Příběh vášně se koná v sobotu 4. května 2019 od 18 hodin v Kině Napajedla. Vstupné je 100 korun.

Velká Británie / USA, 2018, délka filmu je 111 minut. Drama / Životopisný / Historický.

Režie: Wash Westmoreland. Scénář: Richard Glatzer, Wash Westmoreland, Rebecca Lenkiewicz. Kamera: Giles Nuttgens, Hudba: Thomas Adès

Nevhodné pro děti do 12 let.

Mladinká Sidonie-Gabrielle Colette se zamiluje do o 15 let staršího, charismatického pařížského literáta Willyho. Poté, co se vezmou, je Colette z klidného venkovského prostředí katapultována do světa zářivých pařížských salónů a opojných večírků francouzské smetánky. Colette se přizpůsobuje novému životu, noří se do bohémského světa svého manžela. Inspirativní prostředí v ní probouzí kreativitu a spisovatelský talent. Píše první dílo ze série o Claudine. Willy jí dovolí publikovat pouze, pokud román vyjde pod jeho jménem. Fenomenální úspěch Claudine dělá z Willyho slavného spisovatele a z manželského páru opravdové celebrity. Jenže emancipovaná Colette touží po uznání. Jejich manželství se nejen vlivem Willyho nevěry a Colettina vzrůstajícího zájmu o ženy začíná hroutit. Willy se však své talentované ženy za žádnou cenu nehodlá vzdát...