Kino Napajedla: Humorista

Promítání filmu Humorista se koná ve čtvrtek 6. června 2019 od 20 hodin v Kině Napajedla. Vstupné je 100 korun.

Rusko / Lotyšsko / Česko, 2019, délka je 100 minut. Drama / Životopisný.

Režie: Michail Idov. Scénář: Michail Idov. Kamera: Alexander Šurkala.

Nevhodné pro děti do 12 let.

Fiktivní biografické drama sleduje týden života prominentního sovětského stand-up komika Borise Arkadieva. Boris si vybral cestu konformismu, který mu umožňuje veřejně vystupovat, ale zároveň jej vnitřně ničí. Režijní debut Michaila Idova, který stál za scénářem k filmu Léto o kultovních sovětských kapelách, opět otevírá téma schopnosti uchovat si vnitřní svobodu a integritu v totalitním režimu.

Borise Arkadije živí humor v době, kdy vás smích může existenčně zlikvidovat. Polovina 80. let. Brežněv zemřel, Andropov zemřel a o Černěnkovi se šeptá, že to má taky za pár. Boris vystupuje s neškodným skečem o opičce a žije život prominenta, komika režimem nejen tolerovaného, ale i podporovaného. Pod povrchem se ale dusí. Humor je z podstaty svobodný a pohrdá hloupostí mocných. V Borisovi zuří vnitřní boj mezi konformistou a buřičem. A to vše v době, kdy humor může zabíjet.

Tragikomedie Michaila Idova (scénář k filmu Léto) pojednává o možnostech svobody v nesvobodné době, o srážce lidské kreativity s tupostí moci.