Kino Napajedla: Mirai, dívka z budoucnosti

Promítání filmu Mirai, dívka z budoucnosti se koná ve čtvrtek 9. května 2019 od 20 hodin v Kině Napajedla. Vstupné je 90 korun.

Japonsko, 2018, délka je 98 minut. Animovaný / Dobrodružný / Drama.

Režie: Mamoru Hosoda. Scénář: Mamoru Hosoda. Hudba: Masakatsu Takagi.

Přístupné bez omezení.

Dechberoucí japonské anime o podobách rodinné lásky.

Po Klukovi ve světě příšer přichází Asociace českých filmových klubů s dalším japonským anime zázrakem z dílny mistra Mamoru Hosody. Tentokrát je v hlavní roli malý kluk Kun, který si užívá šťastného dětství a plné pozornosti rodičů. Ovšem jen do doby, kdy jeho svět zbortí právě narozená sestřička Mirai. V magické zahradě uprostřed jejich domu, kde se mísí realita s fikcí i minulost s přítomností a budoucností, se Kun potkává s různými generacemi své rodiny v dospělém i dětském věku a postupně se učí o odlišných podobách rodinné lásky. Jemný film o křehkosti a kráse rodinných vztahů je ponořen do Hosodovy detailní animace a bezbřehé fantazie a představuje jedinečné dobrodružství pro diváky od 5 do 105 let.