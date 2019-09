Kino Napajedla: UglyDolls

Promítání filmu UglyDolls se koná v neděli 26. května 2019 od 16 hodin v Kině Napajedla. Vstupné je 130 korun.

USA, 2019, délka je 88 minut. Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Fantasy.

Režie: Kelly Asbury. Scénář: Erica Rivinoja. Hudba: Christopher Lennertz.

Přístupné bez omezení.

V neobvyklém městečku Uglyville je vše zvláštní vítáno, podivné je zajímavé a krása je víc než to, co je vidět. Moxy sice miluje svůj jasně určený život ve městečku, kde je vše předem dáno, ale přece jen její zvědavost jí nedá nepřemýšlet o tom, jestli není něco – cokoliv – na druhé straně hor. Moxy sebere partu svých nejlepších přátel a vydají se hledat, co je na druhé straně. Objeví jiný svět – Perfection – město, ve kterém jsou podle protokolu cvičeny dokonalé hračky, dokud nejsou vyškoleny a vyslány do “skutečného světa”, aby našly své milující dítě. V městě Perfection se Moxy a její parta stanou předmětem manipulací hračky Lou zodpovědné za výcvik nováčků. Díky tomu se ošklivé hračky ocitnou tváří v tvář tomu, co to znamená být odlišný. Ale přece jen nemusíte být perfektní, protože ze všeho nejdůležitejsí je, kdo doopravdy jste.