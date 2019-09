Kino Otrokovická Beseda: Kouzelný park

Promítání filmu Kouzený park se koná v neděli 31. března od 15 hodin v Otrokovické Besedě. Vstupné je 130 korun.

June je neuvěřitelně šikovná holka s bezmeznou fantazií a touhou vytvořit ten nejbáječnější zábavní park na světě. Tohle neskromné přání se jí splní dřív, než by to čekala. Bude to ale chtít spoustu práce…

Režie: Josh Appelbaum, André Nemec.

Hrají: Mila Kunis, Jennifer Garner, Matthew Broderick, Jeffrey Tambor, Ken Jeong, Kenan Thompson, John Oliver