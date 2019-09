Knihožrouti: Po stopách zločinu. To je klub pro čtenáře od 8 do 15 let, kteří mají rádi knížky a rádi si o nich povídají. Na co se těšit? Na pomoc se čtením, tipy na super knížky, spoustu nových informací, nové kamarády a zábavu s knihovnicí Anďou.

Beseda se koná v úterý 28. května 2019 od 14 do 15.30 hodin. Místo konání: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně (3. podlaží budovy 15, v klubovně).