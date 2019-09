Koncert: Plavci s Honzou Vančurou

Zveme vás na koncert kapely Plavci s Honzou Vančurou. Koná se v pátek 9. srpna 2019 od 19.30 hodin.

Místo konání: Valašský šenk Ogar v Pozlovicích

Oblíbená česká skupina Plavci, věnující se stylu folk a country, oslavila 45 let své existence. První sestava se sešla v roce 1964 a tvořili ji Milan Dufek, Antonín Hájek, Mirek Řihošek, Jan Vančura a Jiří Veisser. O rok později pětice odehrála svůj první koncert, a to za pivo a párek. O další dva roky později se zúčastnili festivalu Porta a hned první vítězství. Svou první desku vydali v roce 1968 u firmy Panton a už v roce 1970 měli na svém kontě první prodaný milion desek v Československu.

Jako jedni z mála jezdili do zahraničí, a to do exotické Jižní Ameriky, na Kubu; v roce 1988 měli 14 koncertů v Sao Paulu. Na konci roku 1989 postihla kapelu osudová rána. Po těžké nemoci zemřel kapelník tehdy stále ještě „Plavců“ Antonín Hájek. V roce 1990 se skupina vrátila k původnímu názvu Rangers. V devadesátých letech koncertovali po USA, Kanadě a Austrálii a obdrželi ocenění za prodané desky. V roce 2005 tragicky zahynul druhý ze zakládajících členů Milan Dufek.

Zpěvák Honza Vančura pokračuje v koncertování s Plavci s tradičním repertoárem, na který jsou diváci této slavné skupiny zvyklí. Mezi nejznámější písně patří: Zvedněte kotvy, 500 mil, Teče voda, Rákosí, Pole s bavlnou, Láska je věc kouzelná, Vysočina, Orchidej a další. Ke koncertování si Honza zve excelentní muzikanty, mezi něž patří Mário Bihári, Irena Budweiserová..



Rezervace na (+420) 775 980 012.