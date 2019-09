Koncert rockových hitů Marty Jandové a Václava Noida Bárty

Nenechte si ujít unikátní koncert rockových hitů v podání Marty Jandové a Václava Noida Bárty ve spojení s rockovou kapelou a symfonickým orchestrem Bohuslava Martinů ze Zlína. Akce nazvaná Rocksymphony 2 se koná v pátek 26. dubna 2019 od 18 hodin.

Místo konání: sportovní hala Euronics ve Zlíně (U Zimního stadionu 4286). Vstupné: 490 Kč

Program:

PŘEDKAPELA F-DUR JAZZBAND

1. Metallica: The Call of Ktulu

2. AC/DC: Back in Black

3. Survivor: Eye of the Tiger

4. Alice Cooper: Poison

5. Europe: Carrie

6. Judas Priest: Living After Midnight

7. Nazareth: Dream On

8. Helloween: Halloween Symphony

PAUZA

9. Europe: The Final Countdown

10. Black Sabbath: Heaven and Hell

11. Deep Purple: Soldier of Fortune

12. Scorpions: Deadly Sting

13. Guns N' Roses: Sweet Child O' Mine

14. Bon Jovi: Bon Jovi Medley

Vstupenky zakoupíte online na www.ticketlive.cz nebo www.ticketportal.cz.