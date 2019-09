Letní kino na hradě Brumov: Bohemian Rhapsody

Zveme vás na další filmové představení v rámci Letního kina na hradě Brumov. Těšit se můžete na Bohemian Rhapsody. Jedná se o koprodukční životopisný hudební film o rockové skupině Queen.

Promítání se koná 16. srpna 2019 od 20 hodin. Vstupné je 100 korun. Vstupenky jsou ke koupi přímo před představením na hradě Brumov.

Film Bohemian Rhapsody je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby a především Freddieho Mercuryho, který svou tvorbou i životem vzdoroval všem myslitelným stereotypům, díky čemuž se stal jedním z nejvýraznějších umělců na světě. Snímek mapuje raketový vzestup nekonvenční skupiny prostřednictvím jejich revolučního zvuku a ikonických písní, jako jsou „We Will Rock You“, „We Are the Champions“ nebo právě „Bohemian Rhapsody“. Jejich příběh začíná bleskovým startem, pokračuje neřízenou životní spirálou a vrcholí nezapomenutelným, strhujícím vystoupením na koncertu Live Aid v roce 1985. Na jeho pódiu Queen v čele se rtuťovitým Freddiem předvedli jednu z největších show v historii rocku. Jejich hudba byla a stále je ohromnou inspirací pro celý svět.