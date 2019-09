Chceš poznat jak funguje srdce, plíce nebo třeba mozek? Tak přijď na interaktivní výstavu "Moje tělo" do Zlatého jablka. Na komentovanou prohlídku je nutné se předem objednat na mojetelo.reenio.cz (registrují se pouze děti) nebo u hostesky po dobu trvání akce přímo na místě (jednotlivci i skupiny).

Akce Objevte tajemství lidského těla se koná od 5. července do 21. července.





Čas konání: 10-18 hodin.

Místo konání: Obchodní a zábavní centrum Zlaté jablko. Vstupné je zdarma.

Komentované prohlídky budou probíhat denně od 10 do 18 hodin. Začíná se vždy v každou celou hodinu a délka prohlídky je cca 45 minut. Poslední prohlídka je v 17 hodin. Výstava je vhodná pro děti od 4 do 11 let.

"Na jednotlivých stanovištích se dozvíte jak funguje lidské tělo, spočítáte kosti pomocí rentgenových snímků, vyzkoušíte si stetoskop nebo zjistíte co se stane s jídlem, které sníte a proč je důležité jíst zdravě. Nezapomeňte se vyfotit na památku ve foto koutku. Na konci prohlídky vás čeká diplom a malý dárek," vzkazují pořadatelé.