Přednáška ve Zlíně: Apollo 50 - Závod o Měsíc

Před padesáti lety, 16. července 1969, odstartovala z Mysu Canaveral nosná raketa Saturn V s pátým pilotovaným letem programu Apollo - Apollo 11 - s trojicí astronautů, Neil Armstrongem, Edwinem "Buzz" Aldreninem a Michalem Collinsem na palubě. 20. července ve 20.17 UTC přistál lunární modul Eagle v Moři klidu a 21. července v 02:56 UTC stanul Neil Armstrong jako první člověk na povrchu Měsíce a pronesl památnou větu: "That´s one small step for (a) man - one giant leap for mankind. - Je to malý krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo". Tím byl završen téměř 10 letý závod o Měsíc mezi USA a Sovětským svazem.

Přednáška na téma Apollo 50 - Závod o Měsíc se koná 10. června 2019 od 19 do 21 hodin. Místo konání: Hvězdárna Zlín (Lesní čtvrť III 5443). Vstupné je 50 korun. Přednáší Pavel Cagaš.