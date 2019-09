Přijďte do Zlína na výstavu her a hraček z dob minulých

Během letních prázdnin mohou malí i velcí návštěvníci vidět výstavu her a hraček z druhé poloviny 20. století, které si mnozí pamatují ze svého dětství. Výstava s příznačným názvem „Retrohrátky“ je otevřena denně od 10 do 18 hodin až do 31. srpna.

„Ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU ve Zlíně se stále něco děje, kromě expozic muzea a galerie je možné během celého léta navštívit výstavu původních starých hraček a her „Retrohrátky“. K vidění je velká spousta hraček převážně ze 70. a 80. let, se kterými si v dětství hrála generace současných třicátníků až padesátníků. Například oranžová Tatra 148, Igráček nebo kultovní rodinná hra Dostihy a sázky a nechybí ani céčka,“ uvedla Petra Kubíková, ředitelka 14|15 Baťova institutu.

Na výstavě jsou ve vitrínách připraveny nafukovací hračky, gumové figurky nebo zvířátka s varhánkovým tělem, jejichž autorkou je uznávaná česká designérka Libuše Niklová. Historie výroby hraček ve Fatře sahá do 50. let dvacátého století. Tehdy začal podnik ve velkém vyrábět nafukovací sedací zvířata, která si vedle Igráčků nebo stavebnice Merkur našla místo v československých rodinách.

Zajímavostí celé výstavy je, že některé z těchto hraček se stále vyrábějí, jen z nových materiálů a pomocí modernějších technologií. „Návštěvníci se dozvědí řadu informací z historie i současnosti, někteří zavzpomínají, ti mladší si budou moci některé vyzkoušet. Součástí výstavy je hravý koutek pro děti i fotokoutek, můžete odcházet se zážitkem, s retro fotografií na památku nebo s některou z těchto hraček, které je možné si zakoupit,“ doplnila Petra Kubíková.

Během léta je připraven bohatý doprovodný program. Ve čtvrtek 18. července a 15. srpna se uskuteční Retro deskovky, kde si celá rodina může zahrát typické stolní hry z 2. poloviny 20. století. Na dílně ve čtvrtek 1. srpna si děti i dospělí budou pouštět po vodě lodičky z Fatry a 8. srpna se uskuteční Igráčkova dílnička, ve které si děti vytvoří design svého vlastního Igráčka.