Přijďte prožít krásné chvíle s písničkou u klavíru

Holky a kluci, přijďte do muzea a prožijte s Dětským pěveckým sborem Cantica Laetitia krásné chvíle s písničkami u klavíru. Cílová skupina: děti od 7 do 14 let. Rezervace nutná na tel.: 577 032 319-21 nebo e-mailu: objednavky.skoly@seznam.cz.

Akce se koná 22. června 2019 od 14 do 16 hodin. Místo konání: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně (1. podlaží budovy 14).

Vstupné: 59 Kč, snížené 39, děti do 6 let zdarma.