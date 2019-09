V parku Komenského ve Zlíně proběhne první zlínský swap oblečení.

Co to je? "Přinesete (ale není to podmínkou) oblečení, doplňky, bižuterii, menší potřeby a předměty do domácnosti, časopisy, knihy, kuchařky, vše, co už vám nepřináší rádost a odnést si můžete cokoliv, co potřebujete vy či se vám líbí. Počet kusů není nijak omezen, podmínkou je přinést hezké věci, co mohou sloužit dál," vzkazují pořadatelé.

Věci můžete nosit průběžně během akce. A co se zbylými věcmi, které si nikdo neodnese? Bude vybrán vhodný příjemce, kterého se dozvíte v den akce.

"Nezapomeňte, že nenakupováním, tříděním, recyklací a posíláním věcí dál šetříme energii, planetu a prodlužujeme životní cyklus výrobků," dodávají.

Akce se koná 27. července 2019 od 10 do 16 hodin. Vstupné je zdarma.