Tip z Kroměřížska: Burza drobného zvířectva a ptactva

Zveme vás na burzu drobného zvířectva a ptactva. Koná se 16. června od 6 do 10 hodin.

Místo konání: Výstaviště v Kroměříži.

K vidění i koupi budou okrasní ptáci, drůbež, holubi, králíci atd. Samozřejmostí je široká nabídka krmiv, vitamínů a dalších potřeb pro chovatele. Vstup pro drobné prodejce a návštěvníky je od 6 do 10 hodin. Při opuštění areálu si u brány vyžádejte vrácenku pro opětovný návrat do areálu. Pokud tak neučiníte, bude vám umožněn vstup po opětovném zaplacení vstupného. Základní vstupné je 40 Kč, děti do 10 let zdarma, držitelé ZTP a ZTP/P zdarma.